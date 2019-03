El atletismo promesa aragonés se cita en Valencia

Valencia acoge este fin de semana el Campeonato de España sub-18 de pista cubierta en el Palau Velòdrom Lluis Puig. Los atletas más talentosos del deporte aragonés acuden con el claro objetivo de hacerse un hueco en los podios. Una empresa difícil, puesto que el nivel es envidiable en una competición que contará con 770 participantes. Las canteras de los diferentes clubes españoles volverán a reivindicar que la juventud, el futuro, también es el presente. Prueba de ello fue la convocatoria para el Europeo de Glasgow, donde primaron nombres propios como el de Salma Paralluelo (15 años).

La atleta del Alcampo Scorpio 71, tras su debut con la selección española absoluta en Escocia, competirá por primera vez en la presente temporada en los 200 metros lisos, y no en los 400, donde es plusmarquista de la categoría juvenil con una marca de 53.83 y de los que quiere “descansar”. Así pues, Paralluelo volverá al tartán en territorio español después de su primera experiencia internacional en atletismo. Se trató de un estreno agridulce, ya que concluyó sexta en su serie y se quedó fuera de las semifinales. “Pese a todo, me lo he pasado muy bien. Tengo ganas de seguir mejorando y aprendiendo”, dijo tras la carrera. Una oportunidad que no desperdiciará estos próximos días.

Junto a la deportista entrenada por Félix Laguna, destacan varias figuras muy a tener en cuenta en la siguiente competición. En categoría femenina, cabe resaltar la presencia de Laura Pintiel (Hinaco Monzón) en la prueba de 60 metros lisos. La velocista entrenada por Ricardo Verdugo aterriza con la moral por la nubes y dispuesta a mejorar el registro de 7.50 -récord de España juvenil-, que inscribió el pasado 23 de febrero en Zaragoza. La expedición aragonesa también contará con Pol Oriach, una de las referencias del fondo en la línea de los 3.000. El atleta montisonense, con un tiempo de 8:19.33 cosechado el 26 de enero en el Memorial José Manuel Juan Boix del Trofeo Ibercaja 'Ciudad de Zaragoza', llega a Valencia como cabeza de lista y nueva mejor marca española de siempre en categoría sub-18. Asimismo, el atleta dirigido por Phondy viene de colgarse el oro en el Campeonato de España de cross de su categoría celebrado en Sevilla el fin de semana anterior.

Líder de los 60 metros vallas es Mario Revenga, también del Hinaco Monzón. El atleta, récord de España en los 50 sub-18 con una marca de 6.90, quiere mantener su condición de primer clasificado y dar continuidad a su gran comienzo de curso en la capital del Turia. Luchando con los mejores intentará escalar posiciones otro atleta del Hinaco, Marco Sampedro, en salto de altura. Manejando actualmente un registro de 1.94 está a un paso de las primeras posiciones. En la misma situación, situada quinta en la tabla hasta la fecha con un tiempo de 25.12, se encuentra Teresa Santolaria (Intec-Zoiti) en los 200 lisos. En los 400, destaca la montisonense Nerea Supervia (57.73), bronce nacional por el momento. También lo es la atleta del Scorpio Inés Arqued en 800 (2:16.21).

En 1.500, participará por primera vez la mediofondista Mireya Arnedillo (Zenit Twinner La Mafia). En los 3.000, Noemi garcía, del Fraga-Bajo Cinca, intentará asaltar un podio que se sitúa a 3.23 de su mejor marca (10:42.15). En el ránquing de peso femenino de 3 kilos es Natalia Sainz, del club zaragozano Enrique de Osso, quien representará a Aragón en la pelea por subir al cajón. Desde la Real Federación Española de Atletismo, se prevé que la igualdad y las sorpresas en los resultados y actuaciones puede ser una tónica predominante. Algo que hará del campeonato un evento más atractivo.