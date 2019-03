Vigo y Puigdefábregas, "en una experiencia increible"

Martí Vigo y Alba Puigdefábregas, los dos aragoneses presentes en la Universiada que se está desarrollando en la localidad rusa de Krasnoyarsk, sorben con ilusión cada una de las experiencias que están viviendo dentro de la especialidad de esquí de fondo a la espera de que este viernes compitan juntos en la prueba de esprint por equipos mixtos, uno de los hitos para ellos en el evento en el que están tomando parte 2.500 deportistas de entre 17 y 25 años, de los que solo siete conforman la delegación española.

Después de los primeros días de competición, tanto Puigdefábregas como Vigo valoran de forma muy positiva su participación. “Estoy bastante contenta porque esta temporada no me estaba encontrando bien, pero visto lo visto la preparación ha sido correcta”, afirma la jaquesa que resalta el hecho de que en las tres competiciones en la que ha participado ha quedado en mitad de la tabla, “uno de los objetivos”. En la misma línea se mueve Vigo, que está especialmente satisfecho de su 12ª posición en patinador. “Me salió una buena carrera, después de que mi debut en la 10 kilómetros clásico no me fuese muy bien”.

El de Sesué ya tomó parte el año pasado en los Juegos Olímpicos de Pyeongchang (Corea del Sur), por lo que tiene un punto de referencia muy importante a la hora de comparar la Universiada. “Me ha sorprendido mucho porque tanto en infraestructura como en montaje es todo muy similar a las Olimpiadas”, explica añadiendo que todo es “increíble”. Puigdefábregas, con experiencia en el FOJE, asegura estar “disfrutando un montón”. “Esto es inmenso, todos los días se organizan actividades y así estamos conociendo a gente de muchos países.

Tras el esprint por equipos, Puigdefábregas cerrará su presencia en Krasnoyarsk el 11 de marzo con la 15 K. Para Vigo, su despedida será al día siguiente con la 30K, una prueba en la que tiene puestas importantes esperanzas.