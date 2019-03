Aitor Zárate, ex jugador de la Liga ACB, y también del CAI del 1993 al 1994, se encuentra en paradero desconocido después de ser acusado de estafa a un gran número de inversores. Se le busca junto a su hermana y un socio por una querella interpuesta por varios ahorradores que le acusan de haberles estafado la cantidad de 600.000 euros. Según adelanta 'El Mundo', la querella fue interpuesta la semana pasada y desde entonces no hay noticias del ex jugador. De hecho, el letrado José Antonio Tuero, que fue el que depositó la denuncia por estafa en el juzgado, manifestó a El Mundo: "Se lo ha tragado la tierra". Además, la estafa, que se cifra en 600.000 euros, los ahorradores le acusan de haberse quedado con el dinero que le dieron para invertir, podría ser mayor si se prueba que también engañó a varios miles de inversores. La cifra podría alcanzar los 20 millones de euros.

En la actualidad Aitor González (Vitoria, 1966), se dedicaba a dar cursos de inversión y se había especializado entre otras cosas en mercados futuros, sobre los que aconsejaba a los posibles inversores.La estafa dataría de 2014, cuando los ahorradores que ahora le acusan trataron de recuperar el dinero que le habían dado y Zárate puso enormes problemas para devolverlo. Zárate jugó varios años en la Liga ACB defendiendo la camiseta de equipos como el Baskonia, Caja Bilbao, Orense y Zaragoza. De encontrarse culpable, Zárate podría enfrentarse a penas que podrían oscilar entre los cuatro y ocho años de prisión.