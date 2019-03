Pau Gasol llega a los Bucks para "luchar por el anillo"

El español Pau Gasol, dos veces campeón de la NBA, inicia una nueva aventura en la liga de baloncesto norteamericana de la mano de los Milwaukee Bucks, una franquicia que le permitirá "luchar por el anillo". En un mensaje difundido en su perfil de Twitter, Pau Gasol confirmó el acuerdo con su nuevo equipo.

"(Estoy) muy ilusionado de iniciar nueva etapa en una franquicia de la altura de los Bucks. Soy un jugador de equipo y afronto este nuevo reto con el compromiso y la motivación de aportar valor y colaborar al máximo en lograr el sueño de los aficionados: luchar por el anillo", indicó Gasol. El pívot catalán, de 38 años, se despidió el pasado sábado de los San Antonio Spurs, donde tenía un año más de contrato por 16 millones de dólares, de los cuales solo 6,7 garantizados. El mayor de los Gasol apenas había contado esta campaña para el técnico Gregg Popovich, promediando únicamente 12,2 minutos, 4,2 puntos y 4,7 rebotes por partido, los registros más bajos de una carrera en la NBA que dura ya 18 años.

Gasol, unánimemente visto como uno de los mejores jugadores europeos en la historia de la NBA, ha disputado 1223 encuentros en la liga estadounidense -1.150 de ellos como titular, en diferentes etapas en Memphis, Los Ángeles, Chicago y San Antonio- ganando dos anillos con Los Angeles Lakers y siendo elegido en seis ocasiones para el Juego de las Estrellas. "A mí me gusta jugar a esto, me encanta. No tengo problema en ese sentido. Al final tienes que entender qué es lo mejor para el equipo y encontrar tu manera de aportar", comentaba al inicio de la temporada.

Ahora, el español, que vestirá el '17' en su nueva camiseta, se reencontrará en Milwaukee con el hispano-montenegrino Nikola Mirotic, con el que ya había compartido vestuario en los Bulls. Los Bucks lideran la Conferencia Este, con un récord de 47 victorias y 14 derrotas, gracias a la gran temporada del griego Giannis Antetokounmpo, que llegó a pertenecer a Basket Zaragoza en 2012, y cuyos fueron vendidos a los Bucks, máximo favorito a hacerse con el premio al Jugador Más Valioso (MVP) de la liga.