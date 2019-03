Zancadas de inclusión y amistad

Correr es la válvula de escape para Federico Torralba y Ana Lucía Santiago. Celebran cada zancada y devoran cada kilómetro con la "máxima intensidad". Aunque en sus vidas hayan perdido la luz, los dos atletas no se ponen freno a "nada". "Todos podemos disfrutar del deporte, aunque tengamos una discapacidad". Ser ciego no ha supuesto "ningún problema" para que Federico y Ana Lucía hayan decidido hacer del atletismo su compañero de viaje. Y que eleven el listón de su ambición a la hora de afrontar carreras de alta exigencia. Federico y Ana estarán este domingo, día 10, en la línea de salida de la 22ª edición del EDP Medio Maratón Ciudad de Zaragoza dispuestos a vivir una nueva experiencia en el que la inclusión y la amistad van de la mano.

"El mensaje es claro: todo se puede. La discapacidad la tenemos en la cabeza. Con trabajo, ilusión y ganas se puede conseguir prácticamente todo", afirma Federico Torralba. El zaragozano tiene a sus espaldas una historia de superación, debido a la retinosis pigmentaria que padece. Una enfermedad genética que provocó una degeneración de la retina que le ha llevado a tener un 0.1 de visión. "Siempre me ha gustado hacer deporte, pero cuando fui perdiendo visión no renuncié a seguir practicándolo. En mi caso, la amistad me brinda el seguir cumpliendo sueños deportivos. Y, gracias a mis dos guías, estos son reales", señala Torralba.

"La amistad con mis dos guías me brinda el seguir cumpliendo sueños deportivos"

El "especial" vínculo con Ángel Bueno y Ramón Redondo empezó a tomar forma hace tres años. “Los conozco porque mi hijo juega al fútbol con los suyos. Un día, se ofrecieron a ser mis guías y, desde entonces, ya hemos completado cuatro medio maratones. El de Zaragoza va a ser el tercero. El año pasado estuvimos en Valencia, cuando se batió el récord del mundo de la distancia, y fue una experiencia increíble", evoca. Desde entonces entrenan y compiten juntos, tras sortear los lógicos problemas iniciales del sistema que usan para formar "un equipo perfecto". "Yo voy en medio de Ramón y Ángel, y nos sujetamos con una cuerda. Nos vamos turnando durante la carrera debido al cansancio que provoca tener el brazo levantado y atado. Ellos tiran y me indican hacia qué lado tengo que ir. Cuando noto que la cuerda se tensa, giro. Y me van indicando los obstáculos que nos encontramos: en Zaragoza, sobre todo, bolardos hay muchos. El mecanismo ya lo tenemos bastante interiorizado", explica Torralba.

El bilbilitano, de 48 años, participa en el XXII Medio Maratón de Zaragoza junto a sus guías gracias a una iniciativa desarrollada por EDP -patrocinador principal de la prueba- en la que colaboran la ONCE y la Federación Española de Deportes para Ciegos que fomenta la inclusión. Se trata de compartetuenergía.com, una plataforma lanzada por EDP que permite a personas con discapacidad visual encontrar en cualquier parte del mundo a corredores que hagan de guías. Así contactó Ana Lucía Santiago con Sergio Langa Gómez para completar este domingo los 21 kilómetros.

Ana Lucía es ciega de nacimiento. Nacida en Santo Domingo, Costa Rica, la ‘runner’ ha salvado las limitaciones por su discapacidad "con naturalidad". "Hay que ser realista y asumir que tenemos un problema. Pero todo se hace y siempre hay gente que te ayuda a salvarlas", apunta. Unas vacaciones le trajeron a España, y una visita a la basílica del Pilar, a Zaragoza. Era 1997 y se quedó hasta 2015. "Es entonces cuando empecé a practicar deporte: primero, montaña; y luego, comencé a correr. Ya llevo una docena de medio maratones: mi primera carrera de 21 kilómetros fue en el campo de refugiados del Sáhara; después llegaron Lisboa, Madrid, Valencia… Ahora estoy preparando el maratón de Río de Janeiro, que se celebra el 23 de junio", cuenta Ana Lucía, que reside desde hace cuatro años en Madrid.

"Tenemos un problema, la ceguera, pero siempre hay gente que ayuda a salvar las limitaciones"

La costarricense ha corrido en las diferentes pruebas con otros runners aficionados o profesionales que se han ofrecido a hacerle de guía y que ha conocido a través de compartetuenergía.com (hay más de 2.700 personas inscritas, 90 de ellas en Aragón), como Sergio Langa. "Hemos hecho dos entrenamientos juntos y debutaremos el domingo. La prueba va a tener unas connotaciones sentimentales para mí porque Zaragoza ha sido una ciudad que me ha marcado y es muy especial para mí. Cuando entremos en la plaza del Pilar. Zaragoza será algo increíble", concluye Ana Lucía Santiago.