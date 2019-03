Paralluelo y Espejo se estrenan en Glasgow

Salma Paralluelo, una de las apariciones más fulgurantes del deporte aragonés en las últimas décadas, y Cristina Espejo, una luchadora del tartán que atraviesa el mejor momento deportivo de su carrera, debutan este viernes (en directo en Teledeporte) en el campeonato de Europa en pista cubierta que se disputa hasta el domingo en Glasgow. Este sábado será el turno de Daniel Ambrós, el tercer representante aragonés en una cita internacional que extrañará a Toni Abadía, que recayó de su lesión días antes de la convocatoria oficial de los técnicos de la Federación Española.

Salma Paralluelo será la primera en debutar. La joven deportista se convertirá, con 15 años y 108 días, en la segunda atleta más joven de la historia que compite en un campeonato de Europa. Palabras mayores para una atleta que ya es, también, campeona del Mundo de fútbol sub-17. Paralluelo competirá en la primera ronda de clasificación de los 400 femeninos, programada para las 13.15. Las dos primeras clasificadas de cada una de las siete series –de un total de seis competidoras– y los cuatro siguientes mejores tiempos obtendrán el billete para las semifinales, que se disputarán esta misma noche a las 21.36. Las finales de 400 metros femeninos están programadas mañana a las 21.10. "Vengo con mucha ilusión de estar en competición internacional. Yo voy a dejármelo todo, pero sin ninguna presión, a ver qué sale. Espero bajar mi marca (53.83), pero si no lo hago, también lo entendería. Sin ninguna presión. Las veteranas me darán algún consejo. Es mi primer Europeo y no me puedo exigir demasiado", explica la zaragozana.

Cristina Espejo, por su parte, competirá directamente en la final de los 3.000 metros. La carrera, que citará a las 19 mejores atletas del continente esta temporada, arrancará a las 22.40 y será el evento encargado de cerrar la primera jornada del campeonato. "Es una de las carreras con más nivel en muchos años. Va a ser complicado porque seremos muchas atletas en una pista cubierta con curva de salida y puede haber caídas y golpes al principio. Va a ser una carrera difícil y dura porque, además, las favoritas van a ir a por todo desde el principio. A mí me beneficia una carrera rápida. Mi meta es mejorar mi registro (9:02.45). Y siempre digo que una buena marca va acompañada de un buen puesto", asegura con ambición la aragonesa. Este sábado será el estreno de Daniel Ambrós, que competirá desde las 11.25 en la primera ronda de los 60 metros lisos.

Las bazas españolas

En una selección española que destaca por su juventud –24,8 años de media–, el liderazgo del equipo recae en el subcampeón olímpico Orlando Ortega y en la doble medallista de bronce –mundial y europea– Ana Peleteiro, que deben estar en la lucha por las medallas. Ortega llega con la mejor marca del año entre los inscritos en 60 m vallas: 7.49, a una centésima de su récord de España y a cuatro de su mejor marca como cubano. Peleteiro parte con el segundo mejor registro en triple: 14,51 metros. Sólo la alemana Kristin Gierich (14,59) ha saltado más que ella este año en Europa.

Ortega y Peleteiro son, junto con el heptatleta Jorge Ureña –actual subcampeón continental–, Óscar Husillos (400) y Álvaro de Arriba (800), las principales bazas españolas para obtener medallas este fin de semana en la capital escocesa.