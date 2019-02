Cristina Espejo, Salma Paralluelo y Daniel Ambrós, con la ilusión por bandera

La selección española de atletismo ha partido este miércoles rumbo a Glasgow, escenario del 1 al 3 de marzo de una nueva edición del Campeonato de Europa bajo techo. Un equipo formado por 43 deportistas y donde Aragón puede presumir de tres talentosos deportistas que derrochaban "ilusión y emoción". Cristina Espejo, Salma Paralluelo y Daniel Ambrós ponen el acento de la tierra en una competición en la que son debutantes. Los tres aspiran a dar «el máximo» en el torneo, al que han accedido tras brillar en el Nacional ‘indoor’ celebrado en Antequera. Para el trío, Glasgow supone un "gran premio".

A sus 24 años, Cristina Espejo vive el mejor momento de su carrera deportiva. "Todavía no me creo que me voy a Glasgow. Hasta que no me vea allí no voy a ser consciente de lo que he ganado. Por fin veo la luz en el camino", comenta la montisonense. La mediofondista del Playas de Castellón se ganó el derecho a disputar el certamen continental tras proclamarse campeona de España de 3.000 metros y realizar la marca mínima (9:02.45) tras una arriesgada y valiente carrera. Un éxito que vino acompañado también de la plaza para el próximo Mundial de cross en la prueba de relevo mixto.

"Voy en un buen momento de forma. He sido capaz de hacer la mínima corriendo yo sola y puedo intentar hacer marca personal, bajar de nueve minutos y ponerle la guinda a la temporada. Además, volver a vestir la equipación de la selección española es muy bonito y muy importante para mí", apunta la atleta. "Llevaba cinco años que no entrenaba con una continuidad de seis meses seguidos, como ha ocurrido desde el pasado octubre hasta ahora. Estoy muy contenta porque después de muchos años de lesiones, de problemas, de cambios de sitio y entrenador, ahora va todo bien y los resultados están saliendo", apunta Espejo, que se prepara en el Centro de Alto Rendimiento de León –ciudad en la que estudia Veterinaria– a las órdenes de José Enrique Villacorta.

Confiesa que le da "respeto" el debut en la selección absoluta. "La última vez que fui internacional fue en el Europeo de cross de 2016. Ahora me lo tomo con un reto y espero estar a la altura. Es un sueño volver a vestir la camiseta de la Roja con todo lo que he pasado", afirma Espejo, que entrará en acción este viernes, a las 21.40. La de Monzón estará en la línea de salida de un 3.000 que va a ser final directa. "Es una de las carreras con más nivel en muchos años. Va a ser complicado porque seremos veintidós atletas en una pista cubierta con curva de salida y puede haber caídas y golpes al principio. Va a ser una carrera difícil y dura porque, además, las favoritas van a ir a por todo desde el principio. A mí me beneficia una carrera rápida. Mi meta es mejorar mi registro. Y siempre digo que una buena marca va acompañada de un buen puesto", valora Espejo.

Salma Paralluelo es la benjamina de los representantes aragoneses y también de la selección. Su presencia en Glasgow el 1 de marzo, en la prueba de 400 lisos, marcará un hito al convertirse en la segunda atleta más joven que compite en unos Europeos en pista cubierta, con 15 años y 113 días. En 35 ediciones de los Europeos en sala, sólo la marchadora noruega Kjersti Tysse compitió a una edad más joven, con 15 años y 4 días, hace ya 32 años. Luego fue dos veces subcampeona olímpica de 20 km (Sídney 2000 y Pekín 2008). La pupila de Félix Laguna –también presente en Glasgow dentro del cuerpo técnico– debutará este viernes, a partir de las 13.15 en las series de 400 metros, la prueba en la que obtuvo en el último Nacional la mínima (53.83), nuevo récord nacional sub-20, y el bronce.

"El Europeo lo afronto sin presión y con mucha ilusión. El único objetivo es disfrutar y pasarlo bien, porque es mi primera competición internacional. Voy a ir a por todas, pero con tranquilidad. Lo único que quiero es competir, intentar alcanzar un buen puesto y, si puede ser, reducir mi marca aún más. Si lo logro, estará genial; y si no, tocará seguir trabajando", indica la estrella Paralluelo, no solo por sus cualidades para el atletismo sino porque también ha sido capaz de proclamarse campeona de Europa y del Mundo de fútbol con el combinado sub-17. Paralluelo ha viajado conocedora de va a recibir el Premio Princesa Leonor al mejor deportista menor de 18 años, y con el equipo nacional de fútbol recibirá la Copa Barón de Güell, en la próxima cita de los Premios Nacionales del Deporte 2018, que serán entregados por los Reyes.

También era este miércoles un hombre feliz el velocista Daniel Ambrós Royo (Alcampo Scorpio 71), que en Nacional absoluto de Antequera voló en la prueba de 60 metros lisos para atrapar el bronce con una marca personal de 6.73 que le daba el billete para Glasgow. El zaragozano, aún en categoría sub-23, afronta la cita "con tranquilidad" y "mentalmente preparado" para vivir la experiencia de enfrentarse a la élite continental. "Seguiré los consejos de mi entrenadora, Esther Lahoz: cabeza gacha, pico cerrado y darlo todo, a tope", comenta Ambrós, con experiencia internacional en las categorías de formación: Mundiales juvenil (Colombia) y promesa de primer año (Polonia), dos Copas de Europa con su anterior club –Playas de Castellón–, y bronce en el Europeo júnior al aire libre de Grosseto (Italia) en 2017 con el relevo 4x100.

"Ya no tengo los nervios del primer campeonato. Estaré tranquilo e intentaré competir a gusto. Mi punto fuerte es que no me pongo nervioso y siempre voy relajado. Me gustaría llegar a las semifinales y mejorar mi registro personal (6.73). Si lo consigo, sería un buen estreno europeo", concluye Ambrós, que saldrá a la pista el sábado, a partir de las 10.30, hora en la que está programadas las eliminatorias.