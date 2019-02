Toni Abadía: "La lesión me ha servido para recuperar energías"

Toni Abadía apura los plazos de recuperación de la microrrotura de cinco milímetros que sufrió en el músculo semitendinoso de su pierna izquierda. El atleta aragonés ya tiene el alta para entrenar y descuenta los días para volver a la competición. "Tengo el alta para poder entrenar con normalidad. Ya he hecho el último ciclo de rehabilitación y ahora toca la readaptación a la carrera competitiva. Estoy con mucha confianza y ganas”, ha explicado este miércoles en un acto de DS Store Zaragoza, la nueva marca francesa de lujo del PSA Groupe, su nuevo patrocinador.

"No hemos perdido tiempo si no ganado descanso y ajustes físicos. Daba rabia pero el proceso ha sido muy favorable. Al principio fue un momento difícil porque estaba atravesando el mejor momento de forma de mi vida. Pero estas poco más de dos semanas, este parón, me ha servido para recuperar energías. También para reflexionar y planificar mejor de aquí a varios meses", ha asegurado.

Y, ¿qué le viene ahora a Toni Abadía? Descartada su presencia en el Campeonato de España Absoluto en Pista Cubierta en Alcobendas, el zaragozano centra sus miras en el Europeo de Glasgow. "Tengo que renunciar al campeonato de España para no arriesgar y poder tener una recaída en la lesión. La Federación Española ya sabe que estoy disponible para ir al Europeo de Glasgow del 1 al 3 de marzo. El siguiente objetivo ya sería el campeonato de España de cross, justo la semana siguiente. El próximo sería el Mundial de cross. Con ese calendario en marzo no convenía arriesgar más de lo necesario en este mes de febrero. Ahora tenemos más de dos semanas para preparar Glasgow y confío que con mi experiencia y mi entrenamiento pueda llegar bien a nivel anímico y mental. La lesión me ha dado ganas e ilusión de volver a entrenar”, ha concluido.