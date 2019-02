Marc Gasol se estrena en Toronto con ovación y victoria ante los Nets

Gasol se alternó en la posición de '5' con su compañero de selección Ibaka, que sigue a un gran nivel y que fue el segundo máximo anotador de los locales por detrás de Kawhi Leonard (30), convertido una noche más en el artífice de la victoria canadiense. Con el marcador empatado a falta de cuatro segundos, el alero anotó un tiro de media distancia que dejó el triunfo en casa.

D'Angelo Russell, el mejor de los visitantes con 28 puntos y 14 asistencias, dispuso de un triple sobre la bocina para que ganaran los Nets, pero fue bien defendido por Danny Green y su lanzamiento algo forzado se estrelló con el aro. De este modo, los Raptors sumaron con suspense su quinta victoria consecutiva y elevaron su balance de la temporada a 42-16, a dos triunfos de los Bucks de Nikola Mirotic (42-14), que ganaron a Chicago Bulls (99-112) sin participación del hispano-montenegrino.

"Tengo que reconocer que me sentí muy cómodo desde que salté al campo por la manera como me recibieron los aficionados", declaró el mediano de los hermanos Gasol, quien jugó su segundo partido con los Raptors, el primero en Toronto, después que el pasado jueves los Grizzlies de Memphis lo traspasaron. "Me sentí como un novato otra vez. Es una gran sensación", añadió.