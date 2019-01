Tebas: "Los realizadores tienen que evitar que se vean las cosas que no aportan cosas positivas al fútbol"

El presidente de LaLiga, Javier Tebas, afirmó que, después de que en la retransmisión del Valencia-Getafe no se vieran imágenes de la tangana final, los realizadores "tienen que evitar" que se vea en televisión lo que no aporta algo positivo al fútbol, porque "un codazo" o que haya "más o menos sangre" es para los "programas de morbo".

"No vi lo que pasó en el Valencia-Getafe, me he enterado por la mañana. Los derechos de televisión son de la televisión que tiene los derechos. Eso lo reservará para sus canales (imágenes de la tangana tras el partido), para eso han pagado una cantidad importante de dinero. Los realizadores tienen que evitar que las cosas que no aportan cosas positivas al fútbol no se vean", sentenció Javier Tebas este miércoles a los medios tras participar los Desayunos Deportivos de 'Europa Press', patrocinados por Liberbank, Loterías y Apuestas del Estado (LAE) y Repsol.

Según el dirigente, lo más "importante" para el resultado y la eliminatoria fue el "extraordinario partido" que disputaron Valencia y Getafe. "El resto es importante para el Comité de Competición, que va a tener que sancionar a los jugadores que participaron en la tangana. El ver si le da un codazo o sale más o menos sangre será para los programas de morbo", insistió Tebas, dejando claro que esos asuntos no aportan nada al resultado y el espectáculo deportivo.