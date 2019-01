Raí Nascimento se marcha cedido al Ibiza y cierra así la operación salida de enero

Raí Nascimento acabará la temporada en el Ibiza de la Segunda División. El delantero brasileño se marcha cedido al conjunto balear, donde opera como director deportivo Fernando Soriano, exfutbolista del Real Zaragoza. Raí, de 20 años, no contaba para Víctor Fernández y en el club se le ha vuelto a aconsejar que lo más beneficioso para su futuro en una salida en forma de cesión. El futbolista, hasta ahora, se había negado a un préstamo en un equipo de Segunda División y ha agotado el tiempos hasta las horas finales del mercado invernal para esperar alguna oferta de categoría superior que no ha llegado, como el pasado verano. Entonces, Raí, con contrato hasta 2021, desestimó una propuesta del Burgos al considerar que podía tener salida en Segunda División. No fue así, ni ha sido así ahora, por lo que el jugador, siguiendo la sugerencia del club y la necesidad de encontrar los minutos que ayuden a su desarrollo como futbolista, ha terminado aceptado la opción planteada por el Ibiza.