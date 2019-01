Oro para el nadador aragonés Jian Wang Escanilla Candial

El joven, que está a punto de cumplir 12 años, dice sentirse "muy feliz". Y no es para menos. De hecho, consiguió imponerse en las cuatro pruebas disputadas (50 mariposa, 50 braza, 50 espalda y 50 libres) y además, batir en cada una de ellas sus mejores registros personales.

Jian Wang Escanilla acudió a la competición con otros cuatro aragoneses, todos ellos integrantes de la asociación Aragua, de Zaragoza, un colectivo que tiene como objetivo principal la inclusión social de las personas con diferentes tipos de discapacidad.

Los otros cuatro nadadores aragoneses son Carlos Alquézar, Álvaro Huete, Sergio Paricio y Adrián Longarón, que también realizaron un gran papel, acabando en el séptimo puesto por equipos. Además, el último de ellos batió el récord absoluto en la categoría S-14 en la prueba de 50 metros mariposa con un tiempo de 0:30:31.

Jian Wang Escanilla, que compite en categoría S-9, solo lleva dos años en la asociación Aragua, donde, según explican sus padres, ha encontrado "una gran familia". Tras los logros conseguidos, ambos se muestran "muy orgullosos", especialmente al haber sido una elección del propio joven, todo un amante de una disciplina deportiva que asocia al "esfuerzo, tenacidad, disciplina y compañerismo".

"Me encanta y me relaja y además, me ha ayudado a mejorar mi condición física y hacer nuevos amigos", indica el propio Jian, "muy ilusionado" ante los resultados obtenidos. El joven, junto a otro de sus compañeros, Carlos Alquézar, de Andorra (Teruel), ya se prepara para su siguiente competición: el Campeonato Nacional Escolar por Comunidades Autónomas, que se celebrará los días 2 y 3 de marzo en Madrid.

A través de la natación, Aragua intenta fomentar la inclusión social de sus deportistas, además de mejorar su autonomía y autoestima, un reto alcanzado en el caso del joven nadador, que reconoce haber encontrado en el deporte una nueva motivación así como una importante fuente de "alegría y satisfacción".

Antes de este importante oro, Jian Wang Escanilla ya consiguió hacerse con la plata en el Campeonato Nacional de Jóvenes Promesas Paralímpicas organizado en Valencia y además, ser seleccionado para participar en unas jornadas de tecnificación en Madrid.

El joven, que practica otros deportes, está muy vinculado por lazos familiares a la localidad monegrina de Bujaraloz.