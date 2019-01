Una tarde de emociones y lujoso futuro

Fue una tarde para disfrutar, emocionarse y conocer a las jóvenes promesas del atletismo español y aragonés en el añejo Huevo de la capital. Por ese cauce discurrió el sábado el Trofeo Ibercaja Ciudad de Zaragoza en pista cubierta. Carrusel de pruebas atléticas donde varios protagonistas brillaron y, tanto familiares como aficionados, se dieron un banquete de espectáculo deportivo. Se respiró ilusión.

Como la que desbordó Isabel Macías tras salir victoriosa de los 1.500 con un tiempo de 4:34.04, seguida de otra gran mediofondista como Erika Torner. "Quería darme el gustazo de acabar la carrera delante de mi gente. Me he quitado muchos miedos de encima y antes de cruzar la línea ya me estaba emocionando", reconoció Macías, ovacionada por el graderío zaragozano.

Tras esta bonita escena, llegó uno de los platos fuertes de la tarde. César Larrosa, canterano del Alcampo Scorpio-71, llegaba a la cita con el objetivo de batir el récord de España sub-23 en 600 metros. Un registro de 1:20:61 no le dio para conseguirlo, pero sumó rodaje de cara a las próximas competiciones. "Creíamos que podía batirlo, pero al final se ha escapado. Esto solo era un test y estoy muy contento por las sensaciones durante la carrera. Aún así, la tarde ha sido muy especial", comentó al término de la prueba. No hizo plusmarca nacional, pero sí regional.