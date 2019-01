"El avión parece que se va a caer a pedazos", último mensaje del futbolista Emiliano Sala a un amigo

La policía de la isla francesa suspendió este martes las operaciones de búsqueda y rescate por la falta de luz, pero en la mañana de este miércoles anunció que "dos aviones habían despegado para realizar búsquedas en un área específica" donde las autoridades creen que hay "una mejor posibilidad de encontrar algo basado en análisis de mareas y la meteorología".

"Las zonas costeras de alrededor de Aurigny y las zonas rocosas y las islas serán igualmente exploradas desde el aire. Se facilitarán actualizaciones una vez que haya información disponible", añadieron.

Además, la policía de Guernesey apuntó que se apoyan "en cuatro posibilidades" sobre lo que haya podido suceder. "Que hayan aterrizado en otra parte, pero no pueden contactar, que hayan amerizado y recogidos por un barco sin poder ponerse en contacto, que hayan amerizado y se hayan refugiado en una balsa salvavidas o que el avión se rompiese al contactar con el agua y estén en el mar", advirtió, confirmando que su "zona de búsqueda prioritaria es la de la opción de la balsa salvavidas".

Emiliano Sala, de 28 años, viajaba a bordo de un monomotor Piper Malibu que desapareció de las pantallas del radar en la noche del lunes. La avioneta viajaba a 5.000 pies (1.500 metros) de altitud cuando el piloto solicitó descender al pasar por Guernsey, pero perdió contacto con el radar a 2.300 pies, indicó la policía isleña.

El delantero argentino fichó la semana pasada por el Cardiff City -equipo que marcha antepenúltimo en la Premier League- procedente del FC Nantes, por una cifra récord de unos 17 millones de euros (19 millones de dólares. El santafesino jugaba en Francia desde 2012.

La guardia costera local fue alertada a las 20:23 por el control de tráfico aéreo de la desaparición de una avioneta con dos personas a bordo. A la zona fueron enviados botes salvavidas y helicópteros, pero la búsqueda se suspendió cuatro horas más tarde por el deterioro de las condiciones climáticas. Los equipos de rescate reanudaron sus labores en la mañana del martes y habían cubierto más de 2.500 kilómetros cuadrados al mediodía sin hallar nada.

"Emiliano (Sala) le mandó un mensaje a un amigo desde el vuelo y le dijo que tenía miedo, que si no lo encontraban ya sabía lo que había pasado", indicó este martes en declaraciones a la radio uruguaya '1010AM' diego Rolan, jugador del Leganés y excompañero del argentino.

Según revelaron varios medios, Sala envió varios audios de 'Whatsapp' en los que confesaba que las condiciones no eran las mejores y su miedo. "Estoy acá arriba del avión que parece que se está por caer a pedazos y me estoy yendo para Cardiff. Si en una hora y media no tienen novedades mías, no sé si van a mandar a alguien a buscarme porque no me van a encontrar pero... ya saben. ¡Papá! Qué miedo que tengo", afirmaba el futbolista.