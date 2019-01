Ferdinand admite que llegó a beber 10 pintas tras cada partido

El exfutbolista Rio Ferdinand admitió en una entrevista con el diario británico The Guardian que al principio de su carrera, cuando jugaba en el West Ham United, podía beber hasta diez pintas tras los partidos y que algunas etapas de aquella época están "borrosas".

El que fuera jugador del Manchester United y de la selección inglesa reconoció en entrevistas pasadas haber tenido una mala época cuando perdió a su mujer en 2015 debido a un cáncer, pero esta vez habló abiertamente sobre su relación con el alcohol cuando comenzó su carrera.

Preguntado sobre cuántas pintas de cerveza podía consumir, el inglés aseguró que "un montón", "entre ocho, nueve o diez" y que luego se pasaba al vodka.

"Podía estar todo el día bebiendo, después despertarme y volver a empezar cuando era joven. Cuando estuve en el West Ham... algunos momentos de mi carrera están nublados. La gente habla sobre tal partido y tal actuación y yo solo asiento y niego con la cabeza. No tengo ni idea de lo que hablan. No me acuerdo", exclamó.

Pese a ello, Ferdinand afirmó que no bebía las noches antes de los partidos, sino después, algo que achacó a que era "una cultura diferente".

"Fútbol, alcohol y discotecas, así era, así vivía en aquella época", agregó.

Ante esto, el defensa se mostró "afortunado" porque tenía "la habilidad natural" para poder superar aquel periodo de su vida.

Ferdinand tuvo una prolífica carrera de 19 años en la que pasó por las filas del Bournemouth, el West Ham, el Leeds United, el Manchester United y el Queens Park Rangers.

Su mejor etapa fue la del United, ya que con los 'Diablos Rojos' ganó seis títulos de la Premier League y una Liga de Campeones.

Con la selección inglesa disputó 87 encuentros.