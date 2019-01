Carreño se expone a una dura sanción por insultos al árbitro

Pablo Carreño fue eliminado con polémica del Open de Australia, después de una controvertida decisión del juez de silla que desquició al asturiano en un maratoniano partido ante Kei Nishikori. El español no se lo podía creer. Mandaba en el marcador por 8-5 en el súper ‘tie break’ del quinto set –modalidad de desempate a diez puntos introducida este año–, cuando un intento de ‘passing shot’ tocó en la red, la bola cayó muerta sobre la línea y, cuando Nishikori golpeaba la pelota, la juez de línea cantó mala la pelota del español.

Carreño estaba en la otra esquina, merced al golpeo del japonés, que tenía el punto ganado. Sin embargo, la decisión de la juez de cantar mala la pelota le animó a pedir el ojo de halcón. La tecnología le dio la razón, pero el juez de silla, el australiano Thomas Sweeney, decidió que el punto era para el nipón entendiendo que Carreño nunca hubiera llegado a la devolución del siguiente golpe. El español no se lo podía explicar, ya que había acertado el ojo de halcón y perdido el punto; algo inédito. Comenzó entonces una discusión en la que ya no tuvo nada que ganar porque el árbitro no iba cambiar su decisión. El punto se debería haber repetido, al haber cantado la bola mala la juez antes de que Nishikori golpeara la pelota. Pero el árbitro no lo interpretó así y Carreño perdió los nervios y los cuatro siguientes puntos, terminando su actuación en el torneo.

Un final inmerecido tras una batalla de cincos horas y 11 minutos (6-7, 4-6, 7-6, 6-4 y 7-6) en la que Nishikori selló su pase a la siguiente ronda a costa de un rival que se quedó a las puertas de pisar sus terceros cuartos, los primeros en Australia.