Muguruza cae en octavos en Australia ante una brillante Pliskova

Muguruza, quien llegó a la cita tras certificar una gran semana tenística en la que ganó a la británica Johanna Konta o a la suiza Timea Bacsinszky, tan sólo pudo mantenerse a flote durante el primer tramo del primer set, cuando consiguió la única rotura del encuentro. Sin embargo, la tenista nacida en Caracas ascendió tres lugares en la lista WTA, hasta la 15º posición, después de que mejorase su actuación de la edición pasada en la que se despidió en segunda ronda.

Por su parte Pliskova, quien tan sólo sumó tres errores no forzados y ejecutó veintitrés golpes ganadores, consiguió su octava victoria sobre la ex número uno y se enfrentará en la siguiente ronda a la vencedora del duelo que disputarán este lunes a la rumana Simona Halep (1) y a la estadounidense Serena Williams (16).

"Ella llegaba con más confianza"

Muguruza comentó al final del partido que pudo notar que su rival llegaba con más confianza después de realizar mejores resultados en el último tramo del año. "Se le notaba sobre todo cuando golpeaba en los momentos importantes. De todas las veces que he jugado contra ella, hoy probablemente haya sido su mejor partido", afirmó la española, cuya siguiente cita será en Tailandia.

Muguruza, que cayó en la edición pasada en segunda ronda, valoró su gira por Australia: "Ha sido un muy buen comienzo de año: primero, en la Copa Hopman con David Ferrer; y después aquí, donde las tres victorias conseguidas me han ayudado mucho. Estoy con fuerzas para afrontar la siguiente gira".

La ex número uno, que desveló que no disputará el próximo compromiso de Copa Federación, agregó que está muy contenta con su equipo y que tiene fe ciega en todos ellos. "No tengo pensado hacer ningún cambio en ese aspecto. Por un año malo no voy a cambiar al equipo que quiero. Creo que tengo uno de los mejores equipos y me gusta mantenerlo mientras confíe en ellos", concluyó.