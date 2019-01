"No he querido nunca que el cáncer me privase del deporte"

José Ignacio Román García, de 59 años, portero de fútbol sala de la Liga MLA, ha superado totalmente un cáncer de laringe, gracias al deporte, amigos y familiares, y en especial a María Teresa, su mujer, que le ha arropado en estos años tan duros de la enfermedad.

José Ignacio ha practicado deporte siempre, iniciando esta actividad como portero de balonmano en su juventud, que incluso llegaría a jugar en categoría nacional. Una de sus ilusiones de toda la vida era formar parte del equipo de fútbol sala de su hijo José Ignacio y de sus amigos, y ya lleva más de diez con ellos de portero. "Toda la vida me ha gustado jugar con ellos. Una vez en las fiestas de Zuera jugamos un torneo y nos quedamos los segundos, aunque esto fue antes del cáncer", comenta.

José Ignacio es el botón de muestra para muchas personas que sufren esta enfermedad y que están traqueostomizados como él. Los médicos lo tienen como un ejemplo para otros enfermos. "Por aquí pasó una persona que habla de maravilla, que juega al fútbol sala, -les dicen- me tienen como persona a imitar. A mí eso me hace sentirme bien, porque si lo he hecho yo, lo pueden hacer todos los que sufren esta enfermedad. No he querido nunca que el cáncer me privase de seguir practicando deporte. Por eso intento, cada día, jugar al fútbol sala, a fútbol 7 o a pádel. Mientras estoy jugando me olvido de todo, lo único que vuelven a mí son las sensaciones de cuando era joven: la competitividad y pasármelo bien", señala.