Muguruza: "El año pasado tenía muchas expectativas y eso me hizo estar muy ansiosa"

"Como todo el mundo, hice un trabajo duro en pretemporada. Intenté alejarme un poco más de la expectativa. El año pasado tenía muchas expectativas de mantener el buen 2017, de comenzar en la misma línea. Creo que eso me hizo estar muy ansiosa por jugar al mismo nivel. Solo trabajo duro, tratando de no pensar mucho en el resultado. Creo que en algún momento valdrá la pena, y mejor antes que tarde. Hay más libertad en mi mente", declaró en la rueda de prensa tras su victoria de este sábado ante la suiza Timea Bacsinszky (7-6(5), 6-2).

Por otra parte, la hispano-venezolana reconoció que le afectó haber jugado tan tarde el jueves contra la británica Johanna Konta (6-4, 6-7(3), 7-5). "No es normal es terminar a las cuatro de la mañana. No hay otro deporte en el que juegues tan tarde. Fue muy incómodo", confesó, bromeando con que este sábado el partido fue más corto porque se lo "pidieron en pista".

"Creo que me dormí alrededor de las cinco, así que fue todo muy desordenado. No sabes qué hacer al día siguiente porque te levantas muy tarde, todavía estás cansada del partido. Solo intenté llevarlo lo mejor posible. Hoy estoy feliz; ya he terminado, así puedo descansar y recuperarme", dijo, afirmando que priorizó "el descanso". "Creo que soy más una persona de la mañana. Te despiertas, haces lo que tienes que hacer, luego te relajas un poco", añadió.

Por último, Muguruza alabó el trabajo de Timea Bacsinszky. "Ella tiene un estilo de juego muy singular, muy inteligente, muy talentoso. Jugamos creo que cuatro o cinco veces ya. Todos los partidos fueron muy difíciles", finalizó.