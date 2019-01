El CV Teruel, a reforzar el liderato

El equipo turolense, que no podrá contar con el lesionado Pedro Rangel, volverá a confiar en el serbio Milan Jovanovic para la dirección del juego. El resto de los integrantes de la plantilla están en perfectas condiciones para disputar el partido en la cancha melillense, que del 7 al 9 de febrero será escenario de la Copa del Rey de 2019 y donde los turolenses intentarán revalidar el título de campeón copero cosechado en 2018.

El entrenador naranja, Miguel Rivera, reconoció que tras el partido en Los Planos que supuso la eliminación del CV Teruel de la competición continental la plantilla estuvo "tocada", pero aseguró que el tropiezo "ha quedado atrás y todos los esfuerzos se centran ahora en la Superliga". Rivera explicó que el equipo no tiene margen de error si quiere seguir en cabeza de la clasificación y su objetivo es ganar el choque frente al Melilla y amarrar los tres puntos en disputa. Miguel Rivera indicó que, tras el sobreesfuerzo que comportó el partido disputado entre semana contra el Lindemans, se ha moderado la exigencia física en los últimos entrenamientos para facilitar la recuperación de los jugadores de cada al partido de este sábado.

Rivera señaló que quedar apeados de la Copa CEV después de superar una ronda de la Champions y otra en la Copa CEV no puede entenderse como un fracaso. Se mostró "orgulloso" del papel desempeñado por el equipo al tutear y, en algunas ocasiones, superar a equipos de ligas más potentes que la española –un conjunto belga y dos franceses– y con presupuestos mucho mayores que el del CV Teruel.

El entrenador naranja consideró anecdótico que el escenario del partido de este sábado sea el mismo que será sede de la Copa de 2019 porque se trata de dos competiciones que "no tienen nada que ver". La única preocupación será sumar los tres puntos en liza y mantener el liderato. Miguel Rivera señaló que no se forzará la reaparición del colocador Pedro Rangel para asegurarse de que se recupera perfectamente de su lesión en un pie. Si no hay contratiempos, su reaparición en la cancha está prevista, precisamente, para el torneo copero.