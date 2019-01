El Fútbol Emotion Zaragoza quiere mirar a arriba

El Fútbol Emotion Zaragoza recibe este viernes a las 20.45 en el pabellón Siglo XXI al Naturpellet Segovia, un equipo en urgencias clasificatorias. Una cita que entraña dificultad, por la situación de ambos clubes. En el caso de los zaragozanos, una victoria permitiría a los aragoneses mirar prácticamente solo hacia el 'play off' de aquí al final de temporada; mientras que en el cuadro visitante, daría cierto oxígeno a unos números que comparte con la zona roja (8 puntos).

El conjunto dirigido por Santi Herrero suma dos triunfos en tres partidos tras superar el ecuador del curso. Especialmente importante fue doblegar O Parrulo Ferrol (5-3) la jornada pasada, un rival con el que ahora los aragoneses guardan seis puntos de ventaja. Ahora, el colchón del que disfruta el Fútbol Emotion respecto al descenso es de once puntos que podrían ser catorce al final de la jornada, una distancia casi definitiva que permitiría mirar solo hacia arriba a los aragoneses.

No obstante, el equipo zaragozano se encuentra a nueve puntos del playoff. Un trecho todavía alcanzable, pero cuyas opciones pasan por sumar de tres en tres y no perder puntos ante rivales, a priori, más asequibles. Como novedad destacada, el cuadro blanquillo ya podrá contar con el fichaje invernal de Johnny Gomes, al haber llegado el tránsfer internacional. Sin embargo, Adrián Pereira no podrá ser convocado ya que se encuentra en Serbia finalizando la concentración con la selección española sub-19, lo mismo que Nano Modrego, que ha sido sancionado con un partido por su expulsión en el último choque.