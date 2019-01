Javier Tebas anuncia a quién votará

Javier Tebas, presidente de LaLiga, reconoció este pasado martes en El Partidazo de COPE sus intenciones de voto: "Me parece bien, España necesitaba una alternativa tipo Vox. Hay que respetarlo, 400.000 personas les han votado en Andalucía. Si Vox sigue en esta línea les votaré", admitió el mandatario del fútbol español.

Asimismo, descartó que un futuro pudiera entrar a formar parte del partido que dirige Santiago Abascal: "No estoy para estas cosas. Tampoco sería vicepresidente. No soy militante ni mucho menos, solamente soy un votante y trabajando por el fútbol profesional ya trabajo por España", añadió Tebas.

Siguiendo los parámetros de hermetismo que viene imponiendo LaLiga desde su llegada, aclaró que en las entrevistas postpartido que los periodistas realicen a los jugadores solo "preguntarán dentro de la línea editorial que diga La Liga". "Yo no digo las preguntas, tú sabrás lo que no debes preguntar, como preguntes algo que no esté dentro del manual no volverás a salir", avisó a Juanma Castaño, director del programa.