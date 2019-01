La Quebrantahuesos sonríe al número 5.015

La suerte ha llamado a la puerta este lunes de 8.000 personas, a las que se puede decir que les ha tocado la lotería, y no precisamente la de Navidad o la del Niño. Un total de 14.682 cicloturistas estaban pendientes de un sorteo que les daba la posibilidad de participar o no en una de las pruebas ciclistas más importantes del calendario internacional, la Quebrantahuesos, programada para el 22 de junio en Sabiñánigo. La cita ha sido a las 12.00, en el emblemático Patio de la Infanta renacentista de la sede central del Ibercaja de Zaragoza. A esta hora, los apasionados a la carrera de gran fondo estaban ya pendientes de la página web de la prueba (www.quebrantahuesos.com), que retransmitía en directo el acto. Pasada media hora, se desvelaba el secreto: el 5.015 era el afortunado. A partir de la papeleta extraída, todos los números siguientes del 5.015 al 13.014 (ambos incluidos) se han hecho con la ansiada plaza.

The 5015, the lucky number. The numbers between 5015 and 13014 will have space in the #QH2019.



Le 5015, número gagnant du tirage au sort. Les numéros compris entre le 5015 et le 13014 ont une place à la Quebrantahuesos. pic.twitter.com/OBcY7WdhtA