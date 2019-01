Teruel, capital del voleibol español hasta el domingo

El CV Teruel, en un partido en casa contra el F. C. Barça Voley. Jorge Escudero

Todo está preparado para el partido de la selección española de voleibol contra Bielorrusia que se celebrará en el Pabellón Los Planos de Teruel el próximo domingo a las 19.00. La entrada será gratuita, pero quienes lo deseen podrán entregar un donativo a beneficio de la Asociación Española Contra el Cáncer, con el que participarán en el sorteo de camisetas de la selección y ‘merchandising’ del Club Voleibol Teruel.

Dentro de los actos previos, este jueves habrá un torneo de ‘pequevoley’ desde las 10.00, con regalos para todos los niños que asistan. Después, la alcaldesa, Emma Buj, recibirá a jugadores y técnicos de la selección. "Teruel tiene la mejor afición de España y lo vamos a demostrar llenando el pabellón. Este partido es el mejor premio para ellos", resalta Buj.

La Federación Española de Voleibol no dudó cuando buscaba una sede para el trascendental enfrentamiento de la selección absoluta masculina contra Bielorrusia, clasificatorio para el Campeonato de Europa. Teruel, ciudad de Amantes y de amantes del voleibol, se prepara para acoger el vital encuentro del conjunto que entrena Fernando Muñoz. Su estrella que más brilla, el CV Teruel, no regresará a la actividad hasta el 13 de enero, cuando arranque la segunda vuelta de la Superliga. Pero una parte importante de la plantilla es protagonista en el combinado nacional, que pisará el parqué turolense y volverá a reencontrarse con la animosa hinchada naranja, que desde hace seis años no recibe la visita de la absoluta.