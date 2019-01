Nadal renuncia al torneo de Brisbane por una lesión en el muslo izquierdo

El tenista español Rafa Nadal, número dos del mundo, no jugará el torneo de Brisbane (Australia), de categoría ATP 250, debido a una lesión en el muslo izquierdo, ha anunciado este miércoles el propio deportista, que espera recuperarse para el inicio del Abierto de Australia, que comenzará en menos de dos semanas.

"Me sometí a una resonancia magnética y muestra una pequeña distensión en el muslo izquierdo. Traté de jugar, quería jugar, pero las recomendaciones de los médicos me decían que no lo hiciera. Es algo pequeño que puede volverse mucho más grande; cuando compites con intensidad el músculo puede empeorar", señaló el balear el rueda de prensa.

A pesar de todo, Nadal reconoce que se siente "mejor que hace cuatro días". "Es un riesgo dañar mi cuerpo durante un mes si juego aquí", explicó. "Sé que es difícil. No puedo agradecérselo lo suficiente a las personas que me apoyaron en mi carrera, especialmente los momentos difíciles", indicó.