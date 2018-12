Teruel ya espera a la selección española

La Federación Española de Voleibol no dudó cuando buscaba una sede para el trascendental enfrentamiento de la selección absoluta masculina contra Bielorrusia, del 6 de enero, clasificatorio para el Campeonato de Europa. Teruel, ciudad de Amantes y de amantes del voleibol, se prepara para acoger el vital encuentro del conjunto que entrena Fernando Muñoz. Su estrella que más brilla, el CV Teruel, no regresará a la actividad hasta el 13 de enero, cuando arranque la segunda vuelta de la Superliga. Pero una parte importante de la plantilla es protagonista en el combinado nacional, que pisará el parqué turolense y volverá a reencontrarse con la animosa hinchada naranja, que desde hace seis años no recibe la visita de la absoluta.