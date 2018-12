Nadal se retira en Abu Dabi por precaución: "Quiero hacer las cosas paso a paso"

El tenista español Rafa Nadal ha decidido retirarse del torneo de exhibición Mubadala World Tennis Championship, que se está disputando en Abu Dabi, tras la derrota cosechada este viernes frente a Kevin Anderson y explicó que no quiere tomar riesgos y prefiere ir "paso a paso" tras 112 días alejado de la competición.

"Estoy satisfecho de cómo he jugado, tuve sensaciones normales después de un largo tiempo sin jugar. No estoy seguro de poder arrancar como quiero y por eso debo preservarme. Siempre he dado lo mejor cuando he estado aquí", dijo Nadal después de excusarse ante los organizadores.

El de Manacor, que debía jugar este sábado por el tercer puesto ante Karen Khachanov, quiere hacer las cosas "lo mejor posible" y "paso a paso". "Sería tomar riesgos después de mucho tiempo sin jugar", recordó tras su adiós el 7 de septiembre en el US Open.