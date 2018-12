Toni Abadía: "El Europeo de cross es el broche a un año mágico"

Campeón de España en 5.000 y 10.000 pista, plata nacional en cross, plusmarquista nacional de 10 kilómetros en ruta (27.46), debutante en un medio maratón con récord de Aragón (1h01:15) -cuarta mejor marca española de la historia en esta distancia-, líder en la 95ª Jean Bouin...

Estoy muy contento en cuanto a que ha sido un gran año en global: desde el inicio, con el Nacional de cross con una plata que me supo muy bien; y luego el récord de españa de 10K en ruta, totalmente inesperado, pero que me dio mucha moral… A nivel nacional ha sido un año muy, muy bueno. Lo único que ha faltado es un buen resultado internacional, ya que en la Copa de Europa, en la que defendía título, me tuve que conformar con una décima plaza (en 10.000), y en el Europeo fui decimotercero. Un puesto que me supo a poco.

¿Cómo definiría 2018?

Mágico. Prácticamente todo lo que he corrido ha sido muy positivo. Y a todo lo enumerado hay que sumar la victoria en el 3.000 del mitin Internacional de Barcelona. Y la muy buena prestación en el 5.000 (del Mitin Iberoamericano de Huelva) consiguiendo mi segunda mejor marca personal con 13:24.18.

Hay que aprovechar este momento dulce en Tilburg...

Tenemos una oportunidad de conseguir esa mejora, que es ascendente, para cerrar el año bien. Estoy en un momento muy bueno de forma y no hay que desaprovechar oportunidades, pese a que fuera de casa no haya ido bien. He sido el mejor atleta español en los dos crosses en que he participado, llegando por delante de Mechaal en Atapuerca y de Chiqui Pérez y Javi Guerra en Soria. El mejor test que he tenido en este Europeo ha sido ganar la Jean Bouin. Hay que aprovechar este estado mental y físico.

Ha estado concentrado con el equipo nacional en Punta Umbría (Huelva) para preparar la carrera. ¿Cómo ha ido?

He podido entrenar con grandes atletas de la selección que han hecho que la semana haya sido fantástica, con trabajo pero también con toques de humor y de distracción. Pero durante este año he echado mucho en falta tener a Carlos Mayo conmigo. No es lo mismo competir y que salga bien, con el día a día de Carlos. Es un atleta que transmite mucho.

Su primer Europeo de cross fue exactamente hace diez años.

Si, en 2008 en Bruselas, en el parque Laeken y debutaba como júnior. Recuerdo ese octavo puesto con una felicidad inmensa. Le llamé a mi entrenador, a Pepe Mareca, al terminar y los dos estábamos prácticamente gritando sin entendernos porque estábamos supercontentos.

Desde entonces, seis participaciones más...

Sí, ha habido sonrisas y lágrimas. Europeos como el de 2009 en Dublín, donde esperaba estar más adelante y fui 17º. Luego he tenido carreras dulces como mi sexto puesto en el campeonato sub-23 de 2012 en Budapest. Y he tenido años en los que no me han acompañado las sensaciones como en Samokov (Bulgaria), donde iba como puntero con la española y me tuve que conformar con la 12ª plaza (2014), que está bien pero de un atleta como yo, que tenía medallas de campeón de España, se esperaba más.

¿Dónde se ha puesto el listón este domingo?

En el Europeo de cross ya me he dado bastantes batacazos. Siempre he pensado que podía estar peleando por las medallas, y la realidad es la que es. A día de hoy mi mejor resultado es un undécimo puesto que conseguí en 2016. Hay mucho nivel. Tenemos a Turquía que es uno los equipos punteros, también Gran Bretaña e Italia que dará mucho que hablar. Creo que es momento de intentar jugar nuestras cartas.

¿Llevará alguna táctica?

Hay que saber que el Europeo de cross es una prueba de eliminación y hay que correr con mucha cabeza. No me planteo una medalla; aunque si la carrera va bien, me encantaría estar adelante. Prefiero ser precavido, ir de menos a más, correr con inteligencia. Si consigo meterme entre los diez primeros, será un éxito que, para mí, pondrá un broche de oro a esta temporada.

¿Cómo es el circuito?

Va a ser un terreno tosco, difícil de competir, de remontar, y con mucho barro. Creo que la gente que lleve un ritmo muy severo de inicio, al final, lo va a pagar.

¿Volverá a echar el telón al año en la San Silvestre Vallecana?

Va a ser mi quinta San Silvestre y espero volver a subir al cajón del podio. Es bueno tener visibilidad en este tipo de pruebas.

¿Y qué deseos pedirá para 2019?

El primero, acudir al Mundial de cross después de cuatro años de mi última presencia, que fue en China, e intentar poder mejorar ese 58º puesto que suena muy lejos de lo que esperamos. Los Mundiales son complicados, pero me gustaría pelear por estar en el ‘top 30’. Sería muy positivo. Después, prepararemos el Campeonato de España de 10.000 metros, así como la Copa de Europa. Y, luego, intentaremos centrarnos en buscar la mínima en 5.000 y 10.000 para el Mundial de Doha (27 de septiembre al 6 de octubre). El próximo curso será muy largo.

Tras el medio maratón, ¿para cuándo un maratón?

A raíz del debut en el medio maratón hay mucha gente que está deseando que me estrene en un maratón. Creo que el paso a esta distancia es un salto de no retorno. Me he marcado como fecha 2022. Creo que es un buen año. Hasta entonces haré una preparación específica de medios maratones donde mi idea es seguir progresando. Creo que puedo estar por debajo de 1h01.