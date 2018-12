Aitaddi y Kap se imponen en un multitudinario Memorial Emma Cajal

Buen ambiente, buena temperatura, carreras con emoción, nombres destacados. La 29ª edición del Memorial Emma Cajal se puede decir que tuvo de todo este jueves 6 de diciembre. El cerro de San Jorge de Huesca se llenó de corredores de todas las edades para participar en la segunda prueba de la Copa Aragón de cross, tras la ya vivida en Sabiñánigo. Alrededor de 700 tomaron la salida en las diferentes pruebas de todas las categorías desde iniciación hasta veteranos, corredores como Eliseo Martín, los hermanos Puyuelo, Juan Carlos Dutrey, Omar Oughzif, Shirley Kap, Beatriz Martínez, Clara Playan y Patricia Lafoz contribuyeron a dar lustre a un cartel en el que también aparecieron firmes promesas como Pol Oriach y Sergio Latorre. Said Aitaddi, en su primer cross tras verse implicado en una trama de dopaje en junio, y la luxemburguesa Shirley Kap fueron los campeones absolutos.

No faltó público entre el que se dejaron ver rostros conocidos como el capitán de la SD Huesca, Juanjo Camacho, orgulloso de que su hija, Carolina Camacho, quedase segunda en la categoría de iniciación. Las tiendas instaladas por los distintos clubes a modo de almacén y vestuario dieron a los aledaños del circuito cierto aire de campamento en el que se entrecruzaban las sonrisas, los abrazos y alguna que otra lágrima; el trazado fue calificado de duro por los que lo completaron y el esfuerzo se dejaba notar en los rostros de los que cruzaban la meta. Aquí tenían su punto de reunión los del Club Atletismo Utebo, allá estaban los del Zenit, también los del Tragamillas de Alcañiz, los del Binéfar, los del Barbastro, los del Zuera... El cross sirvió para reunir a una parte destacada de la familia aragonesa del atletismo. Hasta la presidenta de la federación, Susana Ochoa, se calzó las zapatillas. Fue tercera en la categoría veteranas F1.

Después de que las diferentes categorías hubiesen ido tomando la salida desde las 10.00, llegó el momento de los platos fuertes de la matinal. Primero fue el turno de la carrera femenina. Kap, que lleva afincada en Zaragoza un mes y que llegó a participar con Luxemburgo en un Europeo, volvió a mostrar su fuerza, al igual que ya hiciese en el Cross de la Montaña de Sabiñánigo. Desde el principio se colocó en cabeza de carrera destacándose con las que serían las campeonas sub 18, Noemí García, y sub 20, Blanca Sayas, que debían completar una vuelta menos al circuito. Clara Payán fue la segunda sénior y Patricia Lafoz completó el podio. "No estaba segura de llegar con fuerzas porque esta semana he estado acatarrada, pero el circuito era como me gustan, con muchas cuestas, y he podido alejarme pronto de mis rivales", comentó en la meta Kap, que aunque al inicio del curso no se lo había planteado sí que se fija ahora el objetivo de conquistar la Copa Aragón. La primera sub 23 fue Lorena Sisamón.