Un Mundial con ADN zaragozano

Con 15 años, Raquel Roy disputó su primer Mundial (oro por equipos y al bronce individual cadete). Fue en Guadalajara, en 2013, y en la modalidad de kata. En un lustro, Raquel, que ha crecido en el gimnasio Sankukai de Las Delicias de la mano de sus entrenadores José Luis López Leri y Santiago Velilla, ha madurado embelleciendo un palmarés con medallas de todos los colores en campeonatos nacionales e internacionales. En Madrid, aspira a lo máximo. "En mi primer Mundial quedé campeona con mi compañera Lidia Rodríguez, con la que también formo equipo de kata en la absoluta (además de Marta García), y para nosotras es muy especial volver a repetir este título. Competir en casa es muy ilusionante. Entré muy joven en la selección y he ido subiendo de categorías hasta llegar aquí. Ahora siento que no puedo fallar", apunta Raquel, 11ª del ranquin mundial.

Sin olvidar los estudios de Ingeniería Informática –"este año estoy fallando un poco más en clase", reconoce–, Raquel tiene clara que su "prioridad" es el kárate –"me hace feliz, lo vivo al cien por cien"– con el que se ha volcado esta temporada en torneos. "Empezamos por equipos en la Premier League de París en enero, donde fuimos segundas tras caer contra Japón; en Berlín acabamos terceras al perder con Italia; en Chile subimos al primer cajón de podio tras derrotar a las turcas; luego fue Austria y Róterdam... Las únicas que nos han ganado son Japón e Italia, que nos derrotó en la final del Europeo y queremos sacarnos la espina. Las tres somos superambiciosas; soñamos con el oro", desarrolla Raquel, que con esa plata en Novi Sad (Serbia) inauguraba su currículum sénior.

Marcos Martínez también mira a la cima en su estreno mundial con los grandes en la disciplina de kumite (combate). "Me pongo como meta que, cuando acabe el campeonato, no me quede la sensación de que haya podido dar más". El joven de Garrapinillos empezó a demostrar con cinco años que había nacido para el kárate. "A base de constancia y de entrenamientos he alcanzado los sueños. He crecido en la forma de pelear y también en mi carácter. Y la recompensa ya la tengo", comenta el joven karateca, criado en el gimnasio Shuriyama de San José al lado de su mentor, Antonio Martínez Amillo.

Este temporada, Marcos ha participado –entre otros eventos– en tres pruebas de la Premier League celebradas en Berlín, Chile y Tokio, como preparación para la cita de Madrid. Un vuelta al planeta, compaginando sus estudios de Ingeniería Industrial, los entrenamientos y las concentraciones con la selección. "Todos tenemos un objetivo claro: hacer la mejor actuación en el Mundial. El factor casa se va a notar porque compites ante la afición, tu familia, amigos... Es un plus de alegría, pero también de responsabilidad", apunta Marcos, que engalana su currículum con el bronce Europeo júnior (+76), el oro continental sub 21 (+76), el bronce en el Campeonato del Mediterráneo (+84) y el bronce mundial sub 21 (+84).

Marcos está seleccionado para el equipo de kumite, que completan el madrileño Alejandro Molina y el zaragozano Samy Ennkhaili, que entró al Sankukai con cinco años. Desde entonces, Samy ha encontrado en el kárate "disciplina". "Me ha aportado orden, para marcarme unas metas en mi vida deportiva y personal. Trabajo, sacrificio y nunca desistir", resume el pupilo de Santiago Velilla, quien también saca tiempo para su Grado en Administración y Dirección de Empresas. Esta campaña está siendo la revelación: en febrero venció en la Series A de Guadalajara (-67 kg), logrando su primer metal en el Circuito Mundial, al que se une el bronce en los Juegos Mediterráneos y la plata en el Europeo por equipos. "Este curso ha sido muy duro porque ha habido que competir al mismo nivel, tanto en absoluto como en sub 21, y se nota presión. Mantengo las mismas líneas de siempre: siendo más constante que nunca, poniendo más esfuerzo, trabajando pero con más inteligencia y eficiencia, sin perder la ambición", resalta Samy.

A su lado, su compañero y amigo Babacar Seck, con quien comparte el "orgullo de representar a mi club, a Zaragoza y a todos los que me quieren". Con sus 190 centímetros, impone en el tatami. En el Sankukai encontró un espacio para progresar cuando llegó con su familia de Senegal. "He trabajado muy duro por conseguirlo y gracias a Dios estoy en el nivel que he querido", apunta el karateca, federado por La Rioja al igual que Samy y Raquel. El inicio de la temporada no fue bueno. "No estaba al cien por cien y me costó más competir, pero se me veía actitud. Y cuando salió la convocatoria estaba ahí. Así que feliz", resume el deportista, que participará en la categoría +84 kilos y equipo.