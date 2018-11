El Mann Filter cae ante el Valencia BC (89-62)

El Mann Filter no ha tenido la tarde. Mal el conjunto de Fabián Téllez, que ha cortado su racha de dos victorias consecutivas en el pabellón de la Fuente de San Luis, feudo de un Valencia Basket que ha dominado en todas las facetas del juego para vencer por un contundente 89-62. Un rival que ha sumado, de paso, su primer triunfo como local (el segundo seguido del curso.. No ha sido el día de las mejores jugadoras del equipo, que gestiona Fabián Téllez. Tanto la escolta estadounidense Brittany Brown (14 puntos, 6 rebotes y 18 de valoración), que sólo fue capaz de anotar en el segundo tiempo cuando todo estaba decidido, como la alero valenciana Vega Gimeno (0 puntos) no pudieron hacer su juego habitual. Solo Quinn Dornstauder (8 puntos y 8 rebotes, 15 de valoración) y Marta Montoliu aparecieron por las amarillas.