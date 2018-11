Xavier Pascual 'Pasqui': "Es un pecado que Zaragoza no tenga un equipo de Liga Asobal"

Estamos en una pista de balonmano, ¿no?

Correcto. Sentados en el banquillo, a un metro escaso de la pista. Cuidado, que nos van a dar un balonazo...

Me han dado muchos balonazos. Gajes del oficio de portero... Ahora entreno. El balonmano forma parte de mi vida, igual antes que ahora. Me apasiona mi trabajo. Aquí percibo que la gente también vive el balonmano. Hace un tiempo que me invitó Julio Rodríguez. Hemos hecho un hueco en la agenda, y hemos venido.

También veo a sus ayudantes, Oliver Roy y Roger Font.

Presumo de ayudantes porque son los mejores.

También se encuentra por aquí el presidente de la Federación Aragonesa, Juan Carlos Caamaño, y muchos técnicos de base.

Reconozco que estamos muy a gusto. Además, el nivel de las selecciones aragonesas femeninas con las que hemos trabajado es interesante. Tanto las infantiles como las cadetes tienen talento y muy buena predisposición para el trabajo. Ahora, cuando terminemos la entrevista, comenzaremos a entrenar con las jugadoras juveniles.

El balonmano femenino está pegando fuerte en Zaragoza. Ya se considera que la capital aragonesa regresará antes a la élite del balonmano con un equipo femenino que con uno masculino.

En Zaragoza hay base para hacer equipos de élite en las dos categorías. Hay equipos y colegios que vienen trabajando muy bien, con entrenadores preparados. Esto que estamos viendo aquí no es casual. Las jugadoras han recibido una formación, cuentan ya con fundamentos para competir en balonmano. A todos nos gustaría que hubiera un equipo femenino de Zaragoza en la élite, pero que Zaragoza no tengo un equipo de Asobal es un pecado.

Nos dejaron Eduardo Acón y Óscar Mainer. El regreso a la élite no lo veo claro...

La vida es dura y no siempre justa. Conocía a Eduardo y ahí está lo que hizo y con los medios que lo hizo. Con Óscar Mainer fui incluso compañero en el Gáldar.

En el Gáldar de Jordi Ribera, actual seleccionador nacional.

Eso es. Óscar fue un gran extremo, un extraordinario jugador de balonmano. Además, guardaba con él una gran relación personal. Sabía mucho de balonmano. Mucho es mucho; pero sobre todo, destacaría su integridad. Era una persona que merecía muchísimo la pena. Dicho esto, sería bonito crear en Zaragoza proyectos para conducir todo el talento que hay en la cantera, proyectos con el nombre de Óscar Mainer, que bien lo merece él y el balonmano aragonés.

El inefable Julio Rodríguez ya le está dando vueltas a esa idea...

Julio Rodríguez no para. Ama el balonmano, lo lleva muy dentro de él. La labor de la Zaragoza Cup habla bien a las claras de la capacidad que hay en Zaragoza, de lo que puede mover el balonmano. Estoy seguro de que al final fraguarán todas estas iniciativas en algo bonito.

No hemos hablado de usted, de sus casi diez años al mando de un banquillo tan exigente como el del Barça.

El dato lo ha dicho usted. Yo tengo la ilusión del primer día. Incluso más.

Tampoco presume de los cinco años invicto en la Liga Asobal.

Ese dato también lo ha dicho usted. Yo solo pienso en el próximo entrenamiento, en preparar lo mejor posible el próximo partido, de ofrecer lo mejor de mí para que los jugadores del Barça puedan expresar su mejor juego.

En el deporte los resultados no obedecen a la casualidad, sino a la causalidad. España es campeona de Europa por algo. Y ahí están los éxitos del Barça.

Desde luego, España juega muy bien al balonmano. Y nada le rebatiré de lo que apunta sobre mi equipo...