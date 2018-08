Un salto con el Tecnyconta

En el caso de Marc Martí, el jugador vuelve a casa. El ala-pívot, de 2,03 metros de estatura, formará parte de la primera plantilla del Tecnyconta después de haber actuado en calidad de cedido en el Força Lleida, en la Liga LEB Oro, las dos últimas temporadas. Se trata de uno de los valores más emergentes del baloncesto nacional. Ahora completará su primera experiencia en la máxima categoría, lo que supone un nuevo respaldo al acertado trabajo del club aragonés en la formación de sus jóvenes promesas. "Estoy muy agradecido por la oportunidad que me da el club, por la confianza que siempre ha depositado en mí. Fue cedido a la LEB Oro para crecer, para coger experiencia, y estas dos temporadas en el Lleida me han servido de mucho", confiesa Martí, quien afronta el nuevo curso con el propósito de "luchar al máximo en cada uno de los entrenamientos" para, de esta forma, "contar con el mayor número de minutos posible".

"Sé que tengo jugadores muy buenos por delante", advierte el ala-pívot, quien, sin embargo, dice "estar aprendiendo muchísimo de ellos" durante estos primeros días de la pretemporada. "Por ejemplo, Fran Vázquez ha sido uno de mis referentes desde que yo era pequeño –advierte–. Siempre me ha gustado mucho su forma de jugar. Y ahora comparto vestuario con él. Tanto Fran como el resto de los veteranos, nos están dando muchos consejos, nos ayudan permanentemente y están muy pendientes de nosotros. Esto es muy beneficioso para el grupo", sostiene Martí, quien, pese a su juventud, viene de competir dos años en la Liga LEB Oro contra jugadores cuajados, bregados y experimentados

¿Qué experiencia ha adquirido en el Lleida? "Físicamente y mentalmente he mejorado muchísimo. He permanecido dos temporadas en un club profesional, donde me tenía que ganar los minutos en cada partido y en cada entrenamiento, y ahora me toca hacer lo mismo en el Tecnyconta", explica.

Para ello, el ala-pívot contará con una importante ventaja: la propuesta del nuevo entrenador, Porfirio Fisac. "En principio, su estilo de juego me puede venir muy bien. Él quiere atacar el rebote ofensivo, y yo voy siempre al rebote ofensivo; él quiere correr, y a mí me gusta correr; él quiere un ‘4’ abierto, y en el Lleida he jugado abriendo el campo. El técnico me puede ayudar mucho, y creo que yo también puede aportarle cosas a él y al equipo", desvela Martí. "Además, nos ha dicho que no hará distinciones entre jóvenes y veteranos; que jugará quien se lo gane. Y esa es mi idea: trabajar al máximo en los entrenamientos para tener mis oportunidades", anuncia.

Seguir mejorando

Mientras, Fabio Santana viene de ofrecer un rendimiento muy elevado en el Oviedo, en la Liga LEB Oro; y ahora, ya en la élite, compartirá la dirección del Tecnyconta con Bo McCalebb y Carlos Alocén. "La competencia no será fácil. Mi objetivo es trabajar muy duro todos los días para seguir mejorando y para ayudar al equipo", explica el canario, quien elogia a sus compañeros de demarcación: "Bo es un gran jugador, a quien he admirado desde pequeño. Un auténtico ‘crack’. Tengo muchas ganas de aprender de él. Y#Carlos, aunque todavía es muy joven, está jugando como un veterano. Se trata de un base muy inteligente, que sabe lo que tiene que hacer en cada momento", explica Santana.

El canario se define como un jugador "muy defensivo", que siempre aspira a "contagiar al equipo" con su "energía e intensidad", y que en ataque, "además de organizar", intenta "correr y darle velocidad al juego"#siempre que sea posible. Santana contabiliza seis partidos en la Liga ACB, pero su carrera deportiva sufrió un importante retroceso por una luxación meniscal. Permaneció siete meses apartado de las pistas. "Mi camino no ha sido fácil. Conseguí ascender a la primera plantilla del Gran Canaria, pero luego tuve una lesión que me obligó a empezar desde la Liga LEB Plata. Ahora, tras dos años en la LEB Oro, el Tecnyconta me ha dado esta gran oportunidad. Estoy muy agradecido por ello", explica el base, quien añade que "tanto esfuerzo ha merecido la pena".