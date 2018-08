Nerea Langa: "Cuando disfrutas, se consiguen los mejores resultados"

La verdad es que estoy muy contenta por el resultado, conquistar cuatro metales está muy bien. Mi primer oro, los 300 metros contrarreloj en pista, en la primera prueba, supuso una alegría enorme. Luego llegarían el oro por equipos en los 500 metros y los bronces en 200 metros contrarreloj y en el maratón en circuito (42.000 metros). El esfuerzo ha merecido la pena.

En dos años ya puede presumir de haber disputado tres Europeos y un Mundial, ¿siente que su vida va a toda velocidad?

Sí, un poco. Cuanto empecé no imaginaba llegar tan lejos. Pero si te marcas objetivos, unos sueños, y ves que se hacen realidad, todo es fantástico. No me canso de dar vueltas y vueltas a la pista.

¿Por qué eligió este deporte?

Me regalaron mis padres de pequeña unos patines como regalo de Navidad. Fue un flechazo. Con seis años empecé a dar clases en el colegio Hispanidad, donde cursaba los estudios. Allí el patinaje encantaba a los niños. No se me daba mal. Y, desde entonces, no he parado. Me apunté al club 2mil6: mi padre (Ángel) y mis entrenadores me dijeron que me lo pasara bien. Cuando disfrutas, se consiguen los mejores resultados.

¿Qué condiciones le exige el patinaje?

Es bastante completo: combina equilibrio, fuerza y habilidad. Son cualidades que también traslado a mi vida, a los estudios en el instituto Miralbueno. Junto con la constancia y el sacrificio… Me esfuerzo mucho y no tiro la toalla fácilmente. Le pongo mucha rabia al patinar. Quiero estudiar Arquitectura.

¿Cómo quiere dibujar su futuro deportivo? Me gustaría que el patinaje fuera disciplina olímpica para ir a unos Juegos. Es el objetivo de todo deportista cuando alcanza la categoría absoluta. En octubre participaré en los otros Juegos, los de la Juventud, en Buenos Aires. Espero que sea una experiencia increíble. Pero también me gustaría algún día ser campeona del mundo, de Europa, seguir dando forma al palmarés...

En 2011 disputó su primer Campeonato de España y con podio. Tenía 10 años, la edad permitida para debutar en una cita oficial. Desde entonces no ha parado de coleccionar medallas…

Sí, ya llevo unas cuantas (más de medio centenar). Todas tienen su importancia, su historia, sus recuerdos… Quizá me quedo con la primera que gané en mi debut en el Europeo juvenil (en Neerde, Holanda), hace dos años. Todos los trofeos te dan mucha satisfacción. Son el premio a la constancia en los entrenamientos.

Sigue la estela de la deportista más laureada en una disciplina en la que rompió moldes. ¿Qué significa para usted Sheila Herrero?

Sheila es mucha Sheila. Me parece una pasada todo lo que consiguió, esos quince títulos mundiales que la hicieron enorme, y el esfuerzo y sacrificio que le costaron. Me gustaría conseguir sus sueños y seguir su camino. Pero me queda mucho para igualarla; es más, creo que va a ser imposible ser tan buena como ella.

¿Qué admira de la multicampeona?

Ella contaba que en las carreras se crecía, que ganaba porque se creía superior a todas. Y esa fortaleza mental me gustaría para mí, porque a veces me vengo abajo, me asusto y me cuesta.

Usted se une al éxito del deporte femenino aragonés: Esther Briz, Begoña García, Teresa Perales, María Delgado, las gemelas Mapi y Majo Sánchez Alayeto...

Me alegra que se vea que las mujeres podemos estar ahí arriba. El patinaje es un deporte muy minoritario y no se le da tanta importancia como la que creo puede tener. Las medallas son importantes para hacerte ver y escuchar.