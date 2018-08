Álex Sánchez López: "Asia será la última parada antes de volver a España"

Totalmente. No sabía que me iba a encontrar y la verdad que en estos momentos puedo decir que Australia ha sido la mejor decisión que he tomado en mi vida.

Álex Sánchez: "El fútbol me ha dado más de lo que me ha quitado"

Debuta en 2009 con el Real Zaragoza en Mestalla a las órdenes de Marcelino. Ahí comenzó el sueño. ¿Cómo lo recuerda?

Fue el momento más especial de mi vida y desde luego lo sigue siendo porque jugar con el equipo de tu ciudad y de tu infancia es algo único, se cumple muy pocas veces y todos los niños sueñan con llegar a ese día. A mí me tocó y es el mejor momento de mi carrera profesional y personal.

El primer jugador sin mano en jugar en Primera División. Fue un hecho muy mediático. ¿Ha sido un hándicap para usted?

Para nada. Es un problema de nacimiento y ya está. Al revés, lo tomo como algo positivo porque ha servido de ejemplo a muchos niños. Estoy muy contento con eso.

Tras la temporada del debut, renueva con el Zaragoza, y al año siguiente decide salir.

Tuve una oferta del Celta y me quedé, pero no tuve participación con el primer equipo como me habían prometido. Sé que el club está por encima de las personas y que las palabras se las lleva el viento. No tengo rencor, se había acabado un ciclo y ya está.

Hizo las maletas hacia Segunda División B. ¿Fue un paso atrás?

Por supuesto que no. En esta categoría crecí en muchos aspectos. Me fui al Teruel y ahí es donde aprendí a ver cómo funciona el fútbol de verdad, porque cuando estás en un club grande, en una estructura de club de Primera, al final es una burbuja desde la que es difícil ver la realidad. Después me fui al Tudelano y eso fue un trampolín para firmar con_Osasuna en Segunda. Esa temporada ascendimos a Primera.

El fútbol... Hablemos de Australia. ¿Cómo le surge esta exótica oportunidad?

Me llama el entrenador español que estaba aquí y llego a un acuerdo de condiciones muy rápido. Exigí una serie de requisitos económicos y de otros aspectos y me los concedieron.

Ni se lo pensó.

Salir al extranjero era una opción que andaba buscando desde hacía mucho. Había estado jugando mucho tiempo en España y tenía la necesidad de nuevos retos y motivaciones.

A 17.417 kilómetros de casa. ¿Qué pensaba cuando estaba de camino en el avión?

Aquí vine temeroso porque al principio no estaba tan confiado en que todo iba a salir tan bien.

Y tanto. En solo ocho meses ya ha sido campeón de su distrito con el Sidney Olympic...

Así es.

¿Números?

17 goles y 7 asistencias en 22 partidos jugados.

No está mal. ¿Es muy diferente ese fútbol al europeo?

Aquí el ‘soccer’ (fútbol) no es tan popular como el fútbol australiano, pero sí que está creciendo un montón. Físicamente es un escalón superior pero técnica y tácticamente es mucho peor.

¿Cómo es la vida por allí?

Fenomenal. En pocos sitios hay esta calidad de vida. En el club me cuidan muchísimo y aquí todo es nuevo, todo me sorprende, disfruto cada día.

Se le nota a gusto.

Estoy aprendiendo mucho inglés, viajo por todo el país, tengo una vida social interesante... Y el club me ha ofrecido trabajar de abogado al año que viene.

¿Y la comida?

La hamburguesa de carne de canguro está muy buena y los desayunos son espectaculares.

¿Tienes fecha de regreso?

En el fútbol nunca se sabe, pero hasta dentro de cuatro o cinco años no volveré a España. Me apetece mucho jugar en Asia, esa será la última parada antes de volver. Ya he tenido una oferta importante de la India, pero todavía no es el momento.