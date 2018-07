Toni Abadía: "El oro sabe aún mejor al lograrlo ante Mechaal"

Estoy muy contento, te alegras muchísimo cuando salen las cosas. Ya fui campeón en el año 2014 y reeditar el título cuatro años después ha supuesto una explosión de alegría que durará mucho tiempo. Mechaal (plata) es un atleta al que siempre cuesta mucho ganar. Te hace valorar cada metro y cada medalla. El oro sabe aún mejor. La carrera tuvo ese claro aliciente.

Supongo que tendrá el móvil lleno de ‘whatsapps’ de felicitación…

Sinceramente, aún no me ha dado tiempo a contestar a todos. Intentaré hacerlo lo antes posible (risas).

¿Ideó alguna estrategia con Juan Antonio Pérez (bronce) para poner contra las cuerdas a Mechaal? La carrera fue muy rápida, con el pelotón muy estirado desde el pistoletazo de salida.

Sí. Entreno con Juan Antonio y con Raúl Celada, que tiró muy fuerte el primer kilómetro. Teníamos intención de llevar un ritmo crucero para desgastar a Mechaal, ya que antes había corrido las series clasificatorias de 1.500 metros. Pudimos hacer efectiva esa táctica, aunque también hay que decir que el desgaste fue mayor por nuestra parte. Ese cansancio extra de Mechaal sirvió para poderlo llevar más controlado y llegar a los últimos metros con las fuerzas más justas e igualadas. Él tiene un final muy bueno.

Se posicionó muy bien y le rebasó a poco menos de 100 metros para la meta, por dentro además, cuando parecía que quizá estaba algo encerrado. Creo que hay una intrahistoria en este adelantamiento, ¿verdad?

Sí, la historia de este movimiento empieza en los Juegos Mediterráneos de Tarragona del pasado mes de junio. Hablé con mi entrenador, José Luis Mareca, tras acabar en la cuarta posición en 5.000. Me quedó un sabor agridulce: me quedé a décimas de las medallas, pero el planteamiento final de la carrera no fue el adecuado. En la última vuelta, a falta de 250 metros, los tres primeros me sacaban unos 15 metros. Se trata de distancias que no puedes tolerar a esas alturas de la prueba. Hay que estar mucho más cerca de la cabeza. Es algo que hemos trabajado para ponerlo en práctica tanto en este Campeonato de España como en el próximo Europeo de Berlín.

¡Vaya si surtió efecto!

La colocación en una carrera es muy importante. Es decir, no tener empujones con otros atletas que puedan acabar en caída, tener la calle exterior libre y ‘limpiar’ la carrera. Que no se formen grupos de 6-8 personas en la cabeza, porque así cualquiera puede ganar. Y yo me veía rápido el sábado. Sabía que Mechaal iba a dejar alguna puerta abierta, fue por el interior en este caso, y pude adelantarle y conseguir el oro. Fue un momento dulcísimo y muy emocionante para mí.

Ahora sus miras se enfocan en el Campeonato de Europa de Berlín (7-12 de agosto). ¿Con qué objetivo acudirá?

Será mi tercer Europeo consecutivo tras las citas de Zúrich (2014) y Ámsterdam (2016). Intentaré pelear con los mejores por los primeros puestos. ¿Por qué no soñar con una medalla? Me quedaría realmente satisfecho. Aunque habrá un largo historial de competidores con un nivel muy alto. El día 11 correré la final de 5.000.

¿Por qué no va a doblar prueba? También tiene la mínima requerida para competir en 10.000 metros si quisiera.

Por planificación y opciones. Preparar un 10.000 en verano es más sufrido que un 5.000. Además, me veo con más posibilidades en esta última competición con la marca que acredito este año. La realicé en el Meeting Iberoamericano de Huelva, en junio.

Se ve que lo tiene todo bastante controlado. ¿Qué va a hacer las semanas que faltan para conservar el pico de forma que atraviesa hasta Berlín?

Intentaré realizar entrenamientos de calidad y aprovechar las buenas sensaciones del Campeonato de España. Trataré de repetirlas en Alemania. Ojalá me pueda llevar de nuevo el gato al agua. De momento, toca disfrutar de lo conseguido.