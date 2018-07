Anna Muzychuk: "Mereció la pena perder el Mundial por defender los derechos de la mujer"

Está siendo un fin de semana bonito. Hoy disputaré partidas simultáneas con 20 personas a la vez. Me ilusiona venir a Alcubierre. Por aquí han pasado jugadores tan importantes como Anatoli Kárpov, Veselin Topálov, Boris Spassky, el español Paco Vallejo...

Su presencia en Aragón y en España llega en un momento en que usted es considerada como una bandera del feminismo.

Quiero aclarar que defiendo el feminismo igualitario, lo que podríamos llamar igualismo. Comparto el feminismo desde la perspectiva de la igualdad. El feminismo radical es tan injusto como el machismo. Desde luego, el llamado hembrismo no me gusta nada.

Su lucha en defensa de la igualdad de la mujer le hizo perder hasta un título mundial por incomparecencia.

Es triste perder títulos mundiales, pero mucho más triste es perder la dignidad. Mereció perder el título tras no acudir a Arabia por defender los derechos de la mujer.

Sería fantástico conocer la historia real de esta renuncia en boca de su protagonista.

A finales de 2016 disputé en Doha el Mundial de Ajedrez en la especialidad de relámpago y rápido. No hubo ningún problema en Qatar. Podía vestir como quisiera. No hubo ningún problema allí, insisto. A principios de 2017 me llamaron para el Mundial de ajedrez lento (partidas normales) de Teherán. Allí, en Irán, comenzaron a poner reglas como tener que jugar cubiertas con un velo (hiyab). Me impactó Irán. No me sentía cómoda allí. Lo pasé mal, pero tenía que competir. Pese a todo, fui subcampeona del mundo.

O sea, ¿en 2017 era a la vez campeona mundial de ajedrez rápido y subcampeona de lento?

Eso es. Cuando volví de Irán, el hecho de ver cómo trataban a las mujeres me hizo pensar mucho. En esos mismos días me llamaron y me comunicaron que el próximo Mundial de Ajedrez en la especialidad rápida sería en Riad, en Arabia. Me informé y comprobé que en Arabia son aún más estrictos que en Irán con la mujer. En ese mismo instante decidí que no iría a competir, anunciándolo a través del muro de Facebook

Pese a la trascendencia de la decisión, ¿no dio ninguna conferencia de prensa para comunicarlo?

Se trataba de una decisión personal. La repercusión fue enorme. De repente, se hizo viral. Recibí 170.000 ‘me gusta’ en la red, también desde países árabes. Fue el post con más ‘me gusta’ en la historia de Ucrania. Comenzaron a llamarme medios como ‘The Guardian’, ‘Washington Post’, la BBC, la CNN...

¿Y qué les dijo?

Lo mismo que a usted: que la dignidad de la mujer estaba por encima de un título mundial o de los elevadísimos premios en metálico que ofrecía el torneo de Riad.

En España también recibió un respaldo unánime.

Estoy muy agradecida. Ha habido detalles como los de Florentino Pérez, que me invitó al palco del Bernabéu. Me regaló una camiseta con mi nombre que se la cambié a Cristiano. Cuando fui a un evento a Barcelona, también me invitó el Barça al palco. Me regalaron una camiseta de Iniesta. En cuanto al ajedrez, en Valencia disputamos el ‘Women chess stars’ las que renunciamos a ir a Arabia. Empaté en el primer puesto con mi hermana María, que fue campeona mundial en 2015.

Sus padres estarán muy orgullosos de sus hijas, ya lo creo...

La educación es fundamental. Me enseñaron a jugar con dos años. Hablo seis idiomas: ucraniano, ruso, esloveno, alemán, inglés, un poco de español...

No ha contado todavía que también juega contra hombres.

Vengo de jugar en Israel con Ivanchuk. Hemos empatado. Este año jugaré la Liga Española con el equipo Solvay de Cantabria. Y sí, jugaré contra hombres.

¡Qué bien!

También, en 2019, tengo pensado jugar ante Kárpov en Madrid. Ya he jugado alguna vez con él.

¿No me dirá que le ganó?

Perdí dos partidas, y también hubo dos tablas. A ver en Madrid... El evento lo presentará Carmena.

¿Manuela Carmena también controla de ajedrez...?

Lo desconozco.