El deporte femenino pide paso en la Plaza del Pilar

Puede que no reciban la misma atención mediática que sus homólogos masculinos pero, poco a poco, su talento y tenacidad las está llevando a copar un porcentaje mayor del espacio informativo. Hablamos de todas aquellas mujeres que luchan día a día por visibilizar el deporte femenino. De ese excelso Mann Filter, al que solo dos potentes conjuntos le han arrebatado el honor de ser el mejor equipo de baloncesto en nuestro país. De ese peleón y aguerrido Zaragoza Club de Fútbol Femenino, que a punto ha estado de sostener esta temporada su permanencia en la élite por decimocuarta campaña. De Salma Paralluelo, la prometedora jugadora de su filial quien, con apenas 15 años, contabiliza un Europeo sub 17, además de medallas en una disciplina tan distinta como el atletismo. Y, por supuesto, de las heroínas del Sala Zaragoza, cuya rasmia las llevó este fin de semana a una remontada que las catapultó a la máxima división del fútbol sala nacional. Ejemplos todos ellos de que iniciativas que fomentan el papel y la presencia de la mujer en el mundo deportivo, como la que realizará Iberdrola estos días, son más que bienvenidas para poder recoger los frutos en un futuro no demasiado lejano.