Alberto Susín y Yolanda Cebrián, los mejores en San Esteban de Litera

Unos 300 participantes han tomado la salida en las dos competiciones establecidas, de 10 y 5 kilómetros, al igual que las pruebas las infantiles que se han llevado a cabo íntegramente por el parque municipal de El Prado y que, de nuevo, han suscitado un gran ambiente entre pequeños y familiares.

La segunda posición en la 10 K masculina ha sido para Sergio Mallada, del Biofrutal, seguido por César Mur, del Reto de Correr. En cuanto a féminas, la segunda plaza ha sido para Alegría Vargas, del Reto de Correr, seguida de Alina Stroia, del Base Moracho Sport.

Asimismo, en la carrera de 5 K, es decir, en la que los participantes dieron únicamente una vuelta al circuito, los ganadores ha nsido Javier Castells y Mónica Saludas, ambos del Hinaco Monzón.

En la carrera ha habido gran animación durante todo el trazado y especialmente en el parque municipal de El Prado, punto de salida y llegada.

Un año más esta carrera ha sido totalmente gratuita para los atletas, porque la organización pretendía seguir fomentando la participación y la implicación de prácticamente todo el pueblo. De hecho, desde la organización se ha agradecido el trabajo a los patrocinadores y colaboradores del evento, ya que sin ellos no se podría desarrollar. En concreto: Pinturas Lepanto, ATH Riegos, Talleres Naval 'New Holland', Talleres Ibarz 'Case IH', Complejo El Prado, Comestibles Cecilia, Saperem.com Tienda On line, Bar Restaurante El Rincon del Cazador, Carnicería Tarrason, Gesti Sel, Miel y Aromas del Pirineo, Acasa, Grupo Faymo Multiservicios, Barnizados y lacados Raluy, Taller Alvaro Casal, Moto Mon, Bodega Isabal, Litera Salud, Biofrutal y Cereales Alberto Teruel. Además, la organización también ha querido agradecer la colaboración de asociaciones de San Esteban, así como a Somos Litera, El Reto de Correr y al Club Ciclista Binéfar.