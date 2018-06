San Juan corona a los mejores triatletas al sprint

La prueba, que ha reunido a un total de 169 inscritos, ha puesto en juego el Campeonato de Aragón. Aunque sin grandes sorpresas, ha habido emoción hasta el final. De hecho, las dos categorías se han resuelto en el último de los tres sectores, la carrera a pie, que ha constado de 14 kilómetros. Antes, los deportistas han recorrido 700 metros en las aguas del pantano de San Juan del Flumen y después, 24 kilómetros sobre la bicicleta.

El espectáculo continuará mañana, domingo, con la celebración de la prueba estrella, el VIII Monegrosman de Larga Distancia, que constará de 1.800 metros de natación, 72 kilómetros de ciclismo y 14 kilómetros de carrera a pie. En total, hay 161 inscritos, entre ellos, grandes especialista que copan las quinielas como Juan Mina, Sergi Escobar o Jordi Martos. Dentro de los favoritos, también hay un monegrino, Aitor Abadías, que el pasado año acabó tercero. En féminas, todas las miradas estarán puestas en Ivette Farriols y Ana Revilla.

Algunos de ellos han estado este sábado animando a sus compañeros, entre ellos, al vencedor, Fernando Zorilla, del Stadium Casablanca, que ha marcado un tiempo de 1 horas, 5 minutos y 35 segundos. Tras una buena natación, el joven deportista ha logrado hacer grupo sobre la bicicleta con otros cuatro favoritos, entre ellos, el aragonés David Huertas, del Team Clavería, que ha terminado segundo, y el vasco, Roger Mirabet, del Saltoki, que ha sido tercero en la clasificación general. El grupo ha contado con otros dos aragoneses, Javier Magallón, que ha terminado cuarto y por lo tanto, tercero del Campeonato de Aragón, y Jorge Tolosa.

Los cinco han jugado limpio, tirando con fuerza y entrando a los relevos, aunque guardando fuerzas para el tramo de carrera a pie, la especialidad de Zorrilla, donde el joven aragonés ha tirado con fuerza, dejando atrás al resto de rivales. "Ha sido una prueba muy disputada y bonita. Me he encontrado con fuerzas y por suerte, he podido apretar en la recta final", ha señalado Zorrilla, que, además de ser el ganador de la prueba, ha sumado su cuarto título aragonés en la modalidad sprint.

Para el joven aragonés, ha sido una victoria «especial», según ha explicado, ya que se encuentra estudiando en Austria y después de varios meses fuera, "ha sido estupendo volver a competir con los de casa", ha señalado. Y, además, ha mostrado su satisfacción por hacerlo en un escenario conocido, el triatlón de San Juan del Flumen, "una prueba con una gran ambiente y excelente organización, en la que todo un pueblo se vuelca", ha añadido.

Para la ganadora de la categoría femenina, Marta Pintanel, del Stadium Casablanca, la victoria ha sido una nueva confirmación de su gran estado de forma. De hecho, tal y como ha subrayado, lleva una temporada «redonda», triunfo tras triunfo, lo que le proporciona fondo y además, moral de cara a su gran meta, el próximo Campeonato de España, al que acudirá «a por todas», ha señalado. En la edición anterior, acabó quinta, un gran puesto que espera mejorar.

La joven zaragozana, que ha marcado un crono de 1 hora, 16 minutos y 6 segundos, ha salido bien del agua y durante el trayecto en bicicleta, ha logrado hacer grupo con otras dos competidores, lo que le ha permitido llegar con fuerzas a su segmento estrella, la carrera a pie. "Ha sido una gran carrera, disputada y llena de buenas sensaciones", ha señalado Pintanel.

El pódium de la prueba ha coincidido con el del Campeonato de Aragón. En segundo lugar, ha quedado Marta Borbón, del Club Helios, y en tercero, Belén González, del Stadium Casablanca.

La prueba ha vuelto a desarrollarse con éxito, gracias a la implicación de los promotores, entre ellos, su director, Javier Solanas, que ha anunciado que será su última participación al frente de la competición, y por supuesto, de los voluntarios, a los que se ha unido la labor de un amplio operativo de seguridad y emergencias.

Las dos pruebas deportivas están organizadas por el Club Monegroman con el apoyo del Ayuntamiento de Sariñena, el Club Deportivo San Juan del Flumen y la Comarca de Los Monegros.

Además de dar a conocer el territorio y fomentar el deporte, la organización de esta doble cita ha despertado el interés de muchos deportistas locales por el triatlón. En su primera edición, solo participaron tres corredores comarcales y en los últimos años, ha habido representantes monegrinos en casi todos los pódiums.