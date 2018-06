La aragonesa Alicia Pérez Félez, nuevo récord de España de 50km en Santander

La deportista de Albalate del Arzobispo se ha impuesto en la carrera disputada en la capital cántabra con una marca de 3:20:28.

Pérez venció el pasado mes de mayo el Maratón de Zaragoza, encadenando su tercera victoria en esta carrera tras alzarse campeona en las ediciones de 2016 y 2017. Hasta disputar de nuevo esta prueba, la fondista turolense había corrido cinco maratones en el último año y medio.

En una entrevista publicada en HERALDO tras ganar el Maratón de Zaragoza, Pérez explicaba que en sus entrenamientos corre "todos los días de la semana, unos 15 o 20 kilómetros diarios. En total, hago unos 120 kilómetros cada semana".

Ahora reside en Zaragoza, pero sus primeras zancadas fueron en Teruel. Esta atleta de 28 años nació en Albalate del Arzobispo, donde corría "sola porque no había niños suficientes. Recuerdo que mi madre me traía todos los jueves con el coche a Zaragoza para entrenar. Llegábamos a casa cerca de las doce de la noche, y al día siguiente, al colegio otra vez", rememoraba en la citada entrevista.

Este sábado ha cruzado la meta en Santander con el dorsal número 211. En la víspera de batir el récord de España, la atleta reflejaba en sus redes sociales los nervios antes de la carrera: "Tener que dar 10 vueltas es lo que más miedo me da. Pero me consuelo con mis compis que hacen 20. La estrategia, quiero que sea contar 5 y descontar 5, aunque luego, se que no haré más que sumar y sumar..."

Daniel Hernando y Trinidad Romero, campeones de España de 100 km

El atleta madrileño Daniel Hernando y la cántabra Trinidad Romero se han proclamado este sábado en Santander campeones de España de 100 kilómetros.

Hernando obtiene el título por primera vez al imponerse en la carrera de Santander con un tiempo de 7 horas y 10 minutos. Sucede como campeón a Juan Antonio Ramos, ganador de las dos últimas ediciones, y precedió en la meta a José Antonio Castilla y Javier Martín, informó la Federación Española de Atletismo.

Trinidad Romero recupera el título que el año pasado le arrebató Anna Riera en Vecindario (Gran Canaria). La atleta cántabra, que ya venció el año pasado en Santander, se impuso con un tiempo de 8 horas, 38 minutos y 8 segundos. A continuación llegó Alicia Antón (8:59:22) y Silvia Marfil (8:45:45).

En los 50 km, tras Alicia Pérez, con 3:20:30, Nere Aguirre fue segunda con 3:38:29, mientras que Mireia Sosa acabó tercera, con un tiempo de 3:44:27.

En la prueba de 50 kilómetros masculina, la victoria fue para Chema Martínez, con un tiempo de 3:08:40. Segundo fue Joan Florit, a más de diez minutos, con 3:18:48.