Las canciones del Mundial más famosas de los últimos años

La ceremonia de inauguración que se ha celebrado en el estadio Luzhniki de Moscú ha supuesto el pistoletazo de salida para esta cita futbolística, que este año cuenta con el tema ‘Live it Up’, interpretado por Nicky Jam, Will Smith y Era Istrefi, como canción oficial.

Ya se sabe que fútbol y música van de la mano, de ahí que algunas de las canciones que han sonado en los últimos mundiales se hayan convertido en auténticos himnos. A continuación repasamos las canciones más emblemáticas de los mundiales.

Mundial España 1982: 'El Mundial' (Plácido Domingo)

En el 82, España recurrió a uno de sus mayores talentos musicales para interpretar la canción oficial del mundial.

Mundial Francia 1998: 'La copa de la vida' (Ricky Martin)

Ricky Martin hizo bailar al mundo entero con aquella Copa de la Vida. La FIFA le pidió que creara la canción del Mundial de 1998, que se convertiría en la banda sonora de la competición.

Mundial Alemania 2006: 'The time of our Lives' (II Divo y Toni Braxton)

El cuarteto II Divo y la cantante de R&B Toni Braxton se unieron para crear 'The Time Of Our Lives' con motivo del Mundial de Alemania del 2006. Y conquistaron al público.

Mundial Sudáfrica 2010: 'Waka Waka' (Shakira)

Si Ricky Martin hizo historia en 1998, Shakira le tomó el relevo en 2010 con su ‘Waka Waka’, sintonía oficial del Mundial de Sudáfrica, gracias a la cual conoció a su actual pareja, Gerard Piqué, y padre de sus dos hijos.

Mundial Brasil 2014: 'We Are One (Ole Ola)' (Jennifer Lopez, Pitbull, Claudia Leitte)

La canción protagonista del último mundial, celebrado en Brasil, generó una gran diversidad de opiniones, ya que a pesar de que el vídeo está ambientado en el ritmo y la fiesta que caracterizan al país sudamericano, muchos afirman que a la canción le faltó algo de esencia brasileña.