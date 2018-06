Una rueda de prensa 'para llorar'

Los periodistas están acostumbrados a que se interrumpan las ruedas de prensa por un teléfono que suena, un micrófono que no funciona, un político que no quiere contestar... Lo que no es tan habitual es que lo haga por el llanto de un bebé. Ayer, en el Ayuntamiento de Zaragoza se presentaba la carrera Sanitas, que llenará el domingo de ‘runners’ las calles de la capital aragonesa. La atleta Isabel Macías, embajadora de la prueba, acudió a la presentación con su bebé, que nació en noviembre. La criatura no abrió la boca y hasta parecía atender a la rueda de prensa... hasta que tuvo que hablar su madre. La voz de Macías alteró al bebé, que tardó pocos segundos en recibir la atención que requería.