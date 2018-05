Motorland recibe en su pista a Patrick Dempsey y Michael Fassbender

Patrick Dempsey, el mediático médico de Anatomía de Grey, y el actor de moda de Hollywood Michael Fassbender se encuentran este lunes en Alcañiz invitados por la marca Porsche. La firma alemana, especializada en vehículos deportivos y que quiere regresar la próxima temporada a las 24 horas de Le Mans., ha cedido el volante de un Porsche MP1 a los dos intérpretes para que recorran la joya diseñada por Hermann Tilke.

Dempsey y Fassbender están alojados en el parador de Alcañiz y van a permanecer hasta este martes. Ambos ya se han dejado fotografiar por las fans, exhibiendo la mejor de sus sonrisas.

NEW Fassy is with #PatrickDempsey in #Spain! Apparently they are at the "Ciudad del Motor de Aragón" aka Motorland! Hot guys alert! ️ #MichaelFassbender

(Src: missborderias) pic.twitter.com/Bi2RMJ38df