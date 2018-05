LeBron obra el milagro y lleva a los Cavaliers a la final

No fue tarea fácil para el 'Elegido'. Los de Brad Stevens, invictos en el TD Garden en estos 'play offs' tras 10 partidos, volvieron a plantar cara hasta el final -a falta de dos minutos dispuso de dos triples para ponerse a un punto-. Pero la experiencia de los Cavaliers y la falta de banquillo, sin sus dos mejores hombres -Kyrie Irving y Gordon Hayward- fueron decisivas.

En su partido 100 esta campaña, LeBron, con 12 puntos, mantuvo a los suyos tras un inicio muy intenso y acertado de los Celtics (26-18). Poco a poco, ya en el segundo cuarto y ante la ausencia de Kevin Love por conmoción, Jeff Green (19 puntos y 8 rebotes) se erigió como el escudero de James. Los 'Cavs' firmaron un parcial de 2-12 antes del descanso para ponerse a 4.

En la reanudación, la aportación de Tristan Thompson (10 puntos y 9 rbeotes) y JR Smith (12+4) resultó clave para ayudar a James, que en los últimos minutos tiró de experiencia y calidad para cerrar el partido liderando un parcial de 7-16. Ese gran final certificó el pase de los Cavaliers por cuarta temporada consecutiva -la octava particular del 'rey' tras su paso por los Miami Heat-.

El partido coral de los de Stevens con siete jugadores en la rotación, liderados por Jayson Tatum (24 puntos y 7 rebotes) fue insuficiente para cerrar una temporada muy meritoria sin sus dos mejores hombres -Hayward se rompió en el inicio de temporada e Irving se perdió los 'playoffs'-. Los de Ohio pelearan por el título ante los Houston Rockets o los Golden State Warriors y Calderón, pese a no disfrutar de minutos, se convierte en el tercer español en disputar las 'Finales' tras Serge Ibaka (2012) y Pau Gasol (2008 y los 'anillos' de la 2009 y 2010).

To the NBA Finals!!!!!! Eastern Conference Champions! So happy for this team! Another game 7 and this one on the road!#together #whateverittakes



A la Final de la NBA!! Campeones del Este!! Muy feliz por este equipo!

Otro 7° partido y este fuera de casa#juntos #loquehagafalta pic.twitter.com/UF0lUnkrgH