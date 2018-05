Toni Abadía: "Es un orgullo correr en las calles de Zaragoza"

Toni Abadía correrá este domingo en casa. Rodeado de amigos y familiares, el atleta aragonés disputará la XIII CaixaBank 10K Zaragoza Gran Premio El Corte Inglés, una cita que quiere reunir a 5.000 corredores y que está absolutamente consolidada en el calendario deportivo. "Es un orgullo correr en las calles de Zaragoza. Para mí es importante y muy bonito participar en una de las carreras más emblemáticas de la ciudad en la que se da una simbiosis espectacular entre los corredores profesionales y los populares", explica Abadía, haciendo referencia a uno de los principales atractivos de la cita, que no es otro la posibilidad que tienen los atletas populares de correr junto a sus referentes e ídolos del atletismo regional y nacional.

El zaragozano, que tiene entre ceja y ceja el campeonato de Europa de Berlín de este verano, se ha marcado como ambicioso reto ganar la prueba y, si las piernas responden, rebajar la marca mínima. Un marca que él mismo dejó en 29.04 el año pasado rebajando así unos segundos su anterior récord (29.36). "Volver a superar el mejor tiempo va a ser difícil, pero lo vamos a intentar. El año pasado lo logré con la compañía de Carlos Mayo y este domingo, sin él a pleno rendimiento, va a ser mucho más complicado. Mi estado de forma es bueno, pero influyen más factores. Aun así, no es algo que me quite el sueño", resuelve con naturalidad.

Para Toni, lo más importante este domingo es "correr mano a mano con la gente de la calle" ya que "es un día para que los populares pierdan el miedo al atletismo y disfruten de él por las calles de nuestra ciudad". Y, dentro de los corredores populares, el aragonés destaca el gran incremento de la participación femenina, que alcanzará mañana el 40%. "Es un porcentaje muy positivo, que demuestra que la mujer cada vez es más valiente y se atreve a calzarse con coraje y determinación las zapatillas. Es un día para felicitarlas y, sobre todo, animarlas a que sigan así", apunta.

Un futuro ambicioso