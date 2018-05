Muguruza: "Este año estoy más relajada"

"Este año es diferente al pasado, cuando defendía el título. Había entonces más presión. También he cambiado un poco mi mentalidad. Este año creo que estoy más relajada", dijo la hispano-venezolana en una rueda de prensa previa al comienzo del cuadro principal del Roland Garros, el 27 de mayo.

Considerado como el cruce de primera ronda más espinoso, Muguruza intentó quitarle hierro al enfrentamiento con Kuznetsova, campeona del Roland Garros en 2009.

"Es un buen primer cruce. No importa contra quién juegas porque será un partido difícil igualmente", terció.

Muguruza, campeona en 2016 y octavofinalista en la edición de 2017, reconoció que le gustan "los grandes torneos, con grandes pistas y mucha historia", aunque reconoció que este curso la temporada de tierra batida "ha sido menos exitosa" de lo que le hubiera gustado.

"Me siento bien, he venido entrenando mucho.Tal vez no he jugado muchos partidos, pero me siento que tengo mis oportunidades" de levantar de nuevo del trofeo, añadió.

En unos eventuales cuartos de final, la hispano-venezolana se podría encontrar con la sexta cabeza de serie, la checa Karolina Pliskova, sexta del mundo.

"Los cuartos de final están aún muy lejos", aclaró la tenista, quien opinó del regreso a Roland Garros de la estadounidense Serena Williams, que estuvo de baja varios meses por su maternidad.

"Es muy bueno que esté aquí, porque es una gran competidora. Tiene el talento y confianza", aseveró.