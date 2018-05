David Val, el desafío del deportista total

Diez kilómetros a nado, 421 en bicicleta y 84 a pie repartidos en tres jornadas. Más de 7.400 metros de desnivel. Y todo en un máximo de 36 horas. Es el Ultra-Tri Spain de Motril, considerada una de las modalidades más duras del calendario mundial de triatlón. Una carrera para atletas de una gran resistencia y fortaleza mental. Una prueba para deportistas de una pasta especial. Como David Val, un triatleta de Quinto al que le van las metas extremas. Disputa desde este jueves su segundo Ultra-Tri Spain, "un referente del calendario mundial, con gente de un grandísimo nivel". El año pasado, con una nómina de 50 equipos, solo finalizaron 24: él fue uno de los héroes que llegaron exhaustos a meta, en una magnífica octava posición.

Como "la experiencia fue inolvidable", el aragonés no dudó en volver a inscribirse a este ultraman que marea por su extrema dureza: el primer día deberá afrontar diez kilómetros de natación y 145 de bicicleta; el segundo serán otros 278 sobre dos ruedas, y el tercero 84 corriendo a pie. La prueba se desarrolla entre la Costa Tropical (Granada), La Alpujarra y Sierra Nevada. Cada etapa deberá ser realizada en un tiempo de 14 horas y el máximo total no puede superar las 36. No solo se lucha contra la distancia, sino también con la soledad, el sacrificio y el esfuerzo que requieren esta hazaña. El quintano concluyó el año pasado en 30 horas y 5 minutos. "Voy con mucha ilusión. Si me tengo que quedar con una imagen de la anterior edición es el gran ambiente que había, sobre todo el compañerismo entre los participantes. Solo esto ya es suficiente motivo para regresar", asegura.

David Val inicia su quinta temporada "enganchado" a los triatlones. Aunque sus inicios infantiles estuvieran más vinculados al fútbol y al frontón, deportes que practicaba con sus amigos del pueblo. Cuando se trasladó a Zaragoza a estudiar, se puso a correr; y siguió en el asfalto, pero subido a una bici. Solo le faltaba atacar la tercera disciplina del triatlón, la natación. "Veía vídeos de triatlones por internet y me llamó la intensidad con la que lo vivían la gente que tomaba parte en ellos. Así que decidí probar. Esta es mi quinta temporada. Me inicié en el Triatlón Cierzo, en mi vida había nadado, corrido y pedaleado tantos kilómetros. Pero con una preparación física muy programada, se puede completar con éxito", asegura.