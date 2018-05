La integración se impone en la Carrera Popular Ibercaja

El cambio de fecha de la prueba en el calendario (se ha movido de octubre a mayo), concebido para aumentar la participación por el buen tiempo, no ha tenido el poder de convocatoria deseado. Habrá que esperar para igualar cifras de ocasiones anteriores. La histórica atleta aragonesa Montserrat Abelló ha sido homenajeada antes de la salida de la prueba, cuyo pistoletazo de salida se ha encargado de dar. "Es un fin muy especial y por eso la gente está muy motivada", expresaba.

La zona anexa a la calle San Ignacio de Loyola se ha convertido en un hervidero de atletas populares que, desde bastante tiempo antes de que empezara la prueba, han realizado sus estiramientos y ejercicios de calentamiento. La ilusión y el buen humor se reflejaban en los rostros de la marea 'runner'. Y, a las 9.30, Abelló ha accionado el gatillo para que el pelotón marchara en dirección a paseo Constitución. Corriendo, trotando, a paso ligero, a cuatro ruedas (sillas), a tres ('handbikes')... Las opciones para completar el circuito han sido muy variadas para reflejar la diversidad de la sociedad actual.

"Queríamos que participase todo el mundo para visibilizarnos, porque todos somos diferentes y tenemos características diferentes; sea por una discapacidad u otro motivo. Había que salir a la calle para que se viera que Zaragoza es una ciudad inclusiva", ha valorado Marta Valencia, presidenta de Disminuidos Físicos de Aragón.

Pese a que la hoja de tiempos ha visto reducida su importancia en un evento de tales características, Alberto Lambán -en categoría masculina- y Ana María Chueca -en categoría femenina- han sido los más rápidos gracias a su esfuerzo. Una satisfacción, la de vencer, equiparable a la de su participación: Ibercaja donará un euro por cada corredor al Banco de Alimentos de Zaragoza.

"El ambiente ha sido genial; la gente aplaudía en todos los sitios. Ha sido una pasada. La integración se potencia a unos niveles muy altos en esta carrera: he visto a niños, personas mayores, sillas de ruedas... Todos van remando a una. Eso me ha animado mucho", aseguraba Lambán, a quien el traslado a mayo de la Carrera Popular Ibercaja le ha sido propicio. "El cambio de fecha me ha venido bien porque hacía bastantes años que no me presentaba. Iba a otras competiciones". Entre las mujeres, Chueca tampoco podía disimular su alegría en medio del gran ambiente que reinaba. "He ido muy cómoda. Sobre todo, he corrido por los que quieren hacerlo y no pueden. La integración es una causa importantísima", ha afirmado.

Tras ellos, miles de corredores han ido cruzado progresivamente la línea de meta. Las escenas de abrazos, besos, sonrisas y choques de manos entre padres e hijos, amigos o compañeros han sido una constante tras finalizar la prueba. Han sido 5.600 metros de fiesta deportiva por la igualdad, la inclusión y la integración.

Sin embargo, esta fiesta no termina en el arco de llegada. Un año más, y ya van 21, Disminuidos Físicos de Aragón ha convertido el Parque de Atracciones en un gran escenario en el que desde las 12.00 se puede disfrutar de música, baile o magia de la mano de diversos artistas y compañías que de forma desinteresada han respaldado la iniciativa.