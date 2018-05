Nadal arrolla a Dzumhur para meterse en la tercera ronda en Roma

Apenas cinco días después de caer eliminado en la Caja Mágica de Madrid ante el austriaco Dominic Thiem y ver frenada su buena racha en arcilla roja, el manacorí mostró su mejor versión para dejar opciones a su rival, desarbolado completamente y que apenas pudo aguantar una hora el aluvión de juego del balear.

El primer cabeza de serie estuvo muy fino en su primer paso para reconquistar un trono en Roma, al que no se sube desde 2013 y que en sus tres últimas visitas ni siquiera se ha acercado a hacerlo tras caer en los cuartos de final. Ante un Dzumhur que venía avalado por eliminar a Fernando Verdasco, el español firmó un estreno con buenas sensaciones y con poco gasto de energía para esperar al ganador del duelo entre el joven canadiense Denis Shapovalov y el holandés Robin Haase.

Si bien el bosnio ayudó con sus 26 errores no forzados, Nadal dominó con autoridad con su 'drive', con el que apabulló a Dzumhur y con el que logró once de sus 17 golpes ganadores, por tan solo nueve errores, una estadística positiva que suele dictaminar casi siempre la balanza a su favor. Además, con el servicio apenas dio opciones, sin conceder bolas de 'break' y perdiendo únicamente nueve puntos.

El partido en sí no tuvo demasiada historia porque el balear salió muy fuerte y sin respiro al balcánico que se vio demasiado pronto 5-0 abajo en el marcador. Dzumhur salvó en esta ocasión un 'rosco' que no pudo evitar en la segunda manga donde sólo pudo ganar ocho puntos ante un rival que no dejó margen a la relajación.

Además, Nadal ya sabe que no tendrá en su camino hacia la final a su último verdugo en arcilla roja después de que el austriaco Dominic Thiem, que le derrotó en los cuartos del Mutua Madrid Open y en los del Foro Itálico del año pasado, cayese ante el italiano Fabio Fognini en tres sets por 6-4, 1-6, 6-3.

Carreño y Ramos también pasan a tercera ronda

Junto al balear, también se metieron en la tercera ronda en la Ciudad Eterna el asturiano Pablo Carreño y el catalán Albert Ramos, aunque ambos tuvieron que trabajar mucho, sobre todo el segundo, ante los estadounidenses Steve Johnson y John Isner, respectivamente.

El jugador asturiano, décimo cabeza de serie del torneo, tuvo que estar en pista más de dos horas para eliminar a Johnson en tres sets por 6-4, 2-6 y 6-4. El de Gijón comenzó sólido y se llevó el primer parcial gracias a su firmeza con el saque y el valioso 'break' del tercer juego.

Sin embargo, el americano replicó en la segunda manga y tomó la iniciativa con una tempranera rotura. Carreño desperdició un 0-40 para recuperarla y el partido se fue a un tercer set igualado y que se decantó por un 'break' a favor del español en los compases decisivos.

Por su parte, Ramos salió airoso de una batalla de casi tres horas de duración con John Isner, decidida en tres 'muertes súbitas' (6-7, 7-6, 7-6) y después de sobrevivir a los 30 saques directos del americano en un partido que no registró ninguna rotura hasta el tercer definitivo parcial. Hasta ese momento, los espectadores sólo habían visto una opción de rotura, al mismo tiempo bola de set, a favor del español con 5-4 en la segunda manga.

Tras empatar el partido, el español consiguió ponerse 2-0 arriba gracias a ese primer 'break', pero Isner acertó a recuperarlo pronto para jugarse sus opciones en el tercer 'tie-break' del partido, que cayó del lado del catalán, quien se medirá al serbio Novak Djokovic que se deshizo con solvencia del georgiano Nikoloz Basilashvili por 6-4, 6-2.